Arnsberg: Sigmar Gabriel spricht von neuer Welt-Unordnung

Neheim. Kenner der Weltpolitik: Am Montagabend spricht Sigmar Gabriel beim „Dämmerschoppen“ der Sparkasse Arnsberg/Sundern über veränderte Machtachsen.

Der ehemalige SPD-Bundesvorsitzende und frühere Bundesaußen-, umwelt und auch wirtschaftsminister Sigmar Gabriel ist am Montagabend zu Gast beim „Dämmerschoppen“ der Sparkasse Arnsberg/Sundern im Neheimer Kaiserhaus. In der bis auf den letzten Platz gefüllten Veranstaltungsstätte spricht der 63-Jährige aus aktuellem Anlass und den verschiedenen Krisenherden auf dem Globus über „Die neue Welt-Unordnung“.

Gabriel spricht in seiner gewohnt analytisch-scharfsinnigen Art „die Verschiebung der Machtachsen“ an. China und Russland würden neue Rollen in der geopolitischen Politik einnehmen, die sogenannte „Dritte Welt“ würde zunehmend ihr Mitspracherecht einfordern. In dieser Phase gelte es, so Gabriel, das Weltgeschehen einzuordnen.

Der „Dämmerschoppen“ der Sparkasse Arnsberg/Sundern war keine öffentliche Veranstaltung. Das Geldinstitut lud Kundengruppen zum Vortrag ein. Zum letzten Mal begrüßte Michael Sittig als Vorstand der Sparkasse Arnsberg/Sundern die Gäste des „Dämmerschoppens“. Er tritt bekanntlich in den kommenden Tagen in den Ruhestand.

Sigmar Gabriel, der inzwischen als Publizist, Berater und gefragter Referent unterwegs ist, gilt immer noch als ein politisches Schwergewicht. In den vergangenen Wochen waren von diesen weitere im Raum Arnsberg/Sundern aufgetreten. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach beim CDU-Grünkohlessen in Sundern, während Marie-Agnes Strack-Zimmermann (FDP) als Vorsitzende des Bundesverteidigungsausschusses beim Rollmopsessen der Arnsberger FDP sprach.

