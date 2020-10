Arnsberg: Singen in der Krise ohne jeglichen Konzerterlös

Förderwettbewerb „Hilfe für Musiker in Not“

Die Sparkassenstiftung Arnsberg/Sundern vergibt in Kooperation mit unserer Zeitung 10.000 Euro Fördersumme an Chöre und Musikvereine, um sie in der Coronazeit zu unterstützen.

Bewerbungen können von Musikvereinen und Chören noch bis zum Donnerstag, 8. Oktober, per Mail an stiftung@sparkasse-arnsberg-sundern.de gesendet werden.

Für die Bewerbung benötigt: Infos über den Chor/Musikverein, Bilder von Auftritten oder Proben, Mitgliederzahlen und der Umgang mit der Coronakrise.

Vom 9. bis 25. Oktober entscheidet ein Voting auf wp.de/arnsberg über die Vergabe der Preisgelder

Die Gewinner werden zum Weltspartag am 30. Oktober bekanntgegeben.