Arnsberg: So klappt alles bei der Stimmabgabe

Arnsberg. Am Sonntag, 26. September, sind die Wahllokale für die Bundestagswahl von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Anteil der Briefwähler ist in Arnsberg hoch.

Zur Bundestagswahl hat das Arnsberger Wahlbüro schon über 24.000 Anträge auf Briefwahl bearbeitet. Somit haben sich bei dieser Wahl deutlich mehr Menschen dazu entschieden, auf diesem Weg zu wählen – im Jahr 2017 haben 14.350 Briefwähler diese Möglichkeit genutzt. In Arnsberg gibt es rund 2630 Erstwähler

41 Wahllokale

Wer am Sonntag persönlich seine Stimme in einem der 41 Wahllokale abgeben möchte, hat dazu in der Zeit von 8 bis 18 Uhr Gelegenheit. Vor Ort können sich die Wahlberechtigten auf gut organisierte Konzepte zum Infektionsschutz vor dem Corona-Virus verlassen: Bei der Stimmabgabe im und auch vor dem Wahllokal gilt es, Mindestabstände einzuhalten, Menschenansammlungen zu vermeiden und Maske zu tragen. Wer von der Maskenpflicht per Attest befreit ist, muss dieses auf Verlangen vorzeigen können.

Beachtung der Coronaschutz-Regeln

„In den Wahllokalen desinfizieren die Wahlhelferinnen und -helfer regelmäßig die genutzten Gegenstände und das Mobiliar. Darüber hinaus werden sie freundlich, aber bestimmt auf die Einhaltung der Schutzmaßnahmen beim Urnengang achten“, schreibt die Stadt Arnsberg. Wer seine Wahlbenachrichtigung verlegt hat, kann gegen Vorlage des Personalausweises oder Reisepasses dennoch die Stimme abgeben. Wähler können für die Stimmabgabe außerdem einen eigenen Kugelschreiber mitbringen. Die Stadt Arnsberg bittet darum, die Wahlbenachrichtigung auf Veränderungen beim Wahllokal zu überprüfen, damit am Wahlsonntag auch das richtige Wahllokal aufgesucht wird. Alle wichtigen Informationen zum Wahlsonntag und zum Thema Briefwahl sind online zu finden unter www.arnsberg.de/wahlen.

Keine öffentliche Wahlergebnis-Präsentation

Die Wahllokale schließen um 18 Uhr und direkt im Anschluss beginnen die Wahlhelferinnen und -helfer mit der Auszählung. Wahlergebnisse können alle Interessierten über die städtische Homepage unter www.arnsberg.de/wahlergebnisse verfolgen. Eine öffentliche Wahlergebnispräsentation findet in Arnsberg nicht statt.

