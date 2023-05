Arnsberg: So können Sie heimische Gärten besichtigen

Neheim/Arnsberg. Auftakt zur Reihe Offene Gärten im Ruhrbogen ist am Sonntag, 14. Mai, geöffnet ist dann von 12 bis 17 Uhr der Garten am Kloster Oelinghausen.

Das Angebot begeistert Garteninteressierte seit mittlerweile 15 Jahren: Die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ machen auch in diesem Jahr ihrem Namen wieder alle Ehre und laden Garteninteressierte zu Besuchen in Arnsberg und den beteiligten Nachbarkommunen ein.

Auftakt zu der Reihe ist am Sonntag, 14. Mai, geöffnet ist dann von 12 bis 17 Uhr der Kloster- und Museumsgarten am Kloster Oelinghausen. Darüber hinaus öffnen am 14. Mai auch die Ausstellung „Privatgärten“ bei der Firma Tegge Gartendesign, Goethestraße 36 in Neheim, die ehemaligen Bürgergärten mit den klassizistischen Gartenhäusern in der Twiete im Stadtteil Arnsberg sowie der Natur-Erlebnis-Raum an der Rundturnhalle im Eichholz sowie der Sport- und Solepark „Große Wiese“ in Hüsten.

Jeweils an den weiteren Sonntagen, 4. Juni, 16. Juli, 13. August und 10. September, sowie – als besonderer Höhepunkt – die „Lichter-Gärten“ am Samstag, 9. September, sind die besonders gestalteten Gärten geöffnet. Eine komplette Übersicht über die beteiligten Gärten und ihre teilweise abweichenden Öffnungszeiten gibt es auf der Internetseite www.gaerten-im-ruhrbogen.de Hier erfahren Interessierte alles über die angelegten Gärten und warum sich ein Besuch lohnt.

Der im vergangenen Jahr erneuerte Internetauftritt der Initiative ist tagesaktuell und stellt einen Ersatz für die gedruckte Garten-Broschüre früherer Jahre dar, auf die auch diesmal aus Gründen der Nachhaltigkeit wieder verzichtet wurde. Auf Knopfdruck kann eine tagesaktuelle Pdf-Broschüre erstellt werden, die alle teilnehmenden Gärten übersichtlich darstellt. Auf der Homepage erhalten Interessierte zudem Fotos von den Gärten sowie Tipps für eine klima- und insektenfreundliche Gartengestaltung.

Im 15. Jahr ihres Bestehens bleiben die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ eine Gemeinschaftsaktion, in diesem Jahr sind acht Kommunen an der Aktion beteiligt. Mit insgesamt 35 sehenswerten Gärten und Gartenanlagen in den Kommunen Arnsberg, Balve, Fröndenberg, Hemer, Iserlohn, Menden, Neuenrade und Wickede gibt es in diesem Geburtstagsjahr besonders viel zu sehen. Die Initiative lebt vom Engagement der Gartenbesitzenden und ihrer Bereitschaft, ihre gestalteten Gärten einer breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Geburtstagsfeier

Nach Abschluss der diesjährigen Aktion wird es eine „Geburtstagsfeier“ geben, mit der sich das Koordinierungsteam bei allen Gartenbesitzenden für ihren Einsatz bedankt.

Termine und Öffnungszeiten

Die „Offenen Gärten im Ruhrbogen“ laden an den Sonntagen 14. Mai, 4. Juni, 16. Juli, 13. August (geöffnet jeweils von 11 bis 18 Uhr) und 10. September sowie als „Lichter-Gärten“ am Samstag, 9. September (geöffnet von 18 bis 22 Uhr), zu einem Besuch ein. Wichtig: Abweichende Öffnungszeiten sind auf der Homepage zu finden.

Hintergrund

Die Aktion „Offene Gärten im Ruhrbogen“ findet seit 2009 jährlich statt und musste nur wegen der Corona-Pandemie pausieren. Die Initiative wird durch den Einsatz der Gartenbesitzenden und über Sponsoring durch die Sparkassen in der Region sowie durch Werbeanzeigen ermöglicht.

