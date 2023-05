Arnsberg: So werden Schüler zu Bühnenkünstlern

Arnsberg. Artisten des Mitmachzirkus Manegentraum für Projektwoche zu Gast an der Sauer-Schule.

„Manege frei und Vorhang auf“ hieß es kürzlich für die Schülerinnen und Schüler der Adolf-Sauer-Schule: In der ersten Maiwoche war es bereits zum dritten Mal so weit: 104 Mädchen und Jungen aus der Adolf-Sauer-Schule im Stadtteil Arnsberg.

Die Projektwoche startete mit dem Aufbau des großen Zirkuszeltes auf der Festwiese an der Promenade in Arnsberg. Hierbei war die tatkräftige Unterstützung der Elternschaft gefragt. Für die Kinder ging es dann am 2. Mai richtig los, mit einer exklusiven Vorstellung im Zirkuszelt. Die Artisten des Mitmachzirkus Manegentraum entführten die Kinder in eine ihnen (größtenteils) unbekannte Welt und verzauberten Groß und Klein. Spätestens jetzt waren alle auf den Geschmack gekommen und es ging los.

Eigenes Programm eingeübt

In vorab gewählten Projektgruppen wurde in den darauffolgenden Tagen ein eigenes Bühnenprogramm eingeübt. Clownerie, Jonglage, Bodenakrobatik, Luftakrobatik, eine Westernshow mit Messerwurf, Taubendressur, Hula Hoop, Drahtseillaufen und Feuerspucken gehörten zu den wählbaren Kategorien. Natürlich durften auch die passenden Kostüme und Plakate nicht fehlen, diese fertigten die Kinder in ihren Projektgruppen eigenständig an.

Zur Generalprobe für die große Galavorstellung kamen am Freitagvormittag bereits Besucher aus Kindergärten und Pflegeheimen, sowie einer anderen Grundschule. Der krönende Abschluss folgte dann am Nachmittag mit der großen Galavorstellung vor 350 Zuschauern. Das Zelt bebte. Die Stimmung war ganz besonders und der Duft der Zirkusluft wird wohl noch lange in den Nasen aller zu spüren sein. Ein großartiges Projekt, welches ohne die zahlreichen Spenden privater und gewerblicher Personen so niemals möglich gewesen wäre.

