Arnsberg: Soester scheitert bei Fluchtversuch durch die Ruhr

Die Polizei konnte einen Schläger aus Soest in Arnsberg festnehmen.

Arnsberg. Polizei wurde zu einer körperlichen Auseinandersetzung zum Féauxweg in Arnsberg gerufen. Ein aggressiver Schläger will durch die Ruhr flüchten.

Am Donnerstag gegen 21.10 Uhr wurde die Polizei zu einer Auseinandersetzung am Féauxweg in Arnsberg gerufen. Ein 21-jähriger Mann aus Soest hat aus bislang ungeklärten Gründen unvermittelt auf einen 24-jährigen Arnsberger eingeschlagen und nach ihm getreten. Der 24-Jährige konnte aus der Situation leicht verletzt fliehen. Zeugen alarmierten die Polizei. Beim Eintreffen der Beamten rannte der Soester davon.

Mann aus Soest festgenommen

Bei der Verfolgung flüchtete der Mann durch die angrenzende Ruhr. Als er zum Ufer zurückkehrte, wurde er durch die Beamten festgenommen. Dabei leistete er Gegenwehr und verletzte einen Polizisten leicht. Bei der Festnahme wurde der 21-Jährige ebenfalls leicht verletzt. Die Hintergründe der Tat sind Bestandteil der Ermittlungen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.