Arnsberg: Solarmodule von Firmendach in Hüsten gestohlen

Hüsten. Insgesamt sechs Solarmodule wurden über das Wochenende vom Dach einer Hüstener Firma entwendet.

Noch unbekannte Täter hatten es am vergangenen Wochenende auf die Solaranlage eines Firmengebäudes an der Hüttenstraße abgesehen. Bereits am Freitag bemerkte ein Mitarbeiter, dass mehrere Module auf dem Dach abmontiert worden waren. Bei einer gründlichen Überprüfung am Montag wurde dann festgestellt, dass inzwischen weitere Module abmontiert und am Rand des Daches zum Abtransport abgelegt wurden. Insgesamt entwendeten die Täter sechs Solarmodule.

Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 -90 200 in Verbindung.