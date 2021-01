Arnsberg: Sozialarbeiter sorgen sich um Schüler im Lockdown

Arnsberg. Ärger zuhause, psychische Probleme, fehlende Unterstützung: Einige Kinder und Jugendliche trifft der Lockdown besonders.

Der Lockdown bereitet den Schulsozialarbeitern in der Stadt noch mehr Sorgen um die Kinder und Jugendlichen, die aus schwierigeren familiären Verhältnissen kommen. Aber nicht nur um sie – ein Großteil der Schüler wünsche sich den Präsenzunterricht zurück, unter den Grundschülern entwickelten hingegen einige Angst vor dem Schulbesuch. Und die Sozialarbeiter melden auch Fälle, in denen es Jugendlichen mit psychischen Vorerkrankungen schlechter gehe.

Die größte Befürchtung sei, dass die Sozialarbeiter während der Schulschließungen „einige Kinder und Jugendliche verlieren auf ihrem Weg“, erklärt Christian Eckhoff, Leiter des städtischen Familienbüros. „Durch die anhaltende Isolation geht zunehmend der Kontakt zu unseren Zielgruppen verloren. Nicht jedes Kind hat die Möglichkeit ausreichende Unterstützung zu erhalten und ich rede nicht nur von digitalen Endgeräten, sondern zum Beispiel auch von deren Nutzung. Man kann nicht von einem Großteil der Eltern erwarten, dass sie sich sofort mit den Systemen auskennen und dies ihren Kindern erklären können.“

In einer schwierigen Situation seien auch die Erstklässler, die „normalen“ Unterricht noch gar nicht kennenlernen konnten, und um die Abschlussschüler, die sich zuhause auf ihre Prüfungen vorbereiten müssen. „Hinzu kommt bundesweit eine Zunahme von häuslicher Gewalt von denen natürlich auch Kinder und Jugendlichen betroffen sind“, so Eckhoff.

Persönlicher Kontakt fehlt

In solchen schwierigen Lagen dienen normalerweise die Sozialarbeiter in den einzelnen Schulen als direkte Ansprechpartner. Doch auch sie können nicht wie üblich arbeiten. „Die wichtigste Grundlage ist ausgehebelt: der persönliche Kontakt zu den Kindern“, berichtet Elke Koßmann, Sozialarbeiterin an der Grundschule Moosfelde. „Viele Probleme, die es innerhalb des Familienlebens geben kann, können nicht vermittelt beziehungsweise gesagt werden. Kein Grundschulkind kann oder darf eine Mail oder WhatsApp schreiben, in der es heißt, dass es zu Hause Schwierigkeiten gibt. Leider bleibt man so als Sozialarbeiterin allein mit seinen Sorgen um bestimmte Kinder. Auf Anrufe in den Familien hört man häufig nur: ,Alles gut!‘ oder es gebe zu viel Lernstoff oder Hausaufgaben.“

Deshalb seien in der Schulsozialarbeit kreative Lösungen gefragt, um dennoch in Kontakt mit den Schülerinnen und Schülern zu bleiben: Botschaften per Video oder über schuleigene App seien eine Möglichkeit, um das Signal zu senden, dass man an die Kinder denke. Die Sozialarbeiter stünden auch während des Lockdowns als Ansprechpartner bereit, zudem sind einzelne Treffen außerhalb der Schulen möglich – nur der Kontakt muss eben erst einmal entstehen und die Information vorliegen, in welchen Familien Hilfe nötig ist. Dazu brauchen die Sozialarbeiter Hinweise von allen Seiten.

Hausbesuche sind möglich

Während der vorigen Schulschließungen kamen Hinweise unter anderem von Lehrern, die besorgt um einzelne Schüler waren. „Mails wurden nicht beantwortet, Aufgaben nicht abgegeben und Anrufe wurden nicht beantwortet. Hier besteht die Sorge, dass diese Kinder und Jugendlichen den Anschluss in der Schule verpassen oder es eventuell auch familiäre Probleme gibt“, berichtet Lea Westermann, Sozialarbeiterin an der Sekundarschule am Eichholz.

Unter Einhaltung der Corona-Vorschriften seien dann auch Hausbesuche möglich. „In diesem Kontext haben wir dann auch vielfach erfahren, dass gerade Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund einige Aufgaben nicht verstehen und diese nicht erklärt bekommen können. Aber auch, dass technische Geräte wie Drucker oder Laptop nur eingeschränkt funktionieren.“

Auch wenn ein Regelbetrieb an Schulen vorläufig nicht möglich sein wird, wünscht sich das Team, dass die Schulen für sich ein System aufbauen dürfen, über das ein regelmäßiger Austausch mit den Kindern und Jugendlichen stattfinden kann. Eckhoff ist überzeugt, dass die Begegnung von Mensch zu Mensch in den Schulen mindestens genauso wichtig ist wie der Bildungsauftrag.

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg und Sundern erhalten Sie hier über unseren Newsletter. +++

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++