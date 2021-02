Arnsberg: SPD fordert Wandel in der Baupolitik

Arnsberg. Die Arnsberger SPD fordert ein Umdenken beim Wohnungsbau. Die Stadt soll mehr steuernd und handelnd Einfluss nehmen.

Die Arnsberger SPD-Ratsfraktion beantragt, dass bei der Wohnbebauung auf städtischen Grundstücken grundsätzlich eine Quote von 40 Prozent für öffentlich geförderte Wohnungen vorzusehen ist. Die von der kommunalen Bauleitplanung Begünstigten sollen sich verpflichten, einen Anteil (mindestens 20 % der Nettowohnfläche) der neu geschaffenen Wohnbauflächen bei der Mehrfamilienhausbebauung als öffentlich geförderten Mietwohnraum sowie förderfähigen Wohnraum zu schaffen.

Kooperation mit AWG

Zudem soll die Zusammenarbeit mit der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft (AWG) gestärkt werden. In Gesprächen mit der AWG soll bei neuen Bauvorhaben insbesondere der Bedarf an barrierefreien und behindertengerechten Wohnungen und an kleineren Wohnungen für Alleinstehende, Paare und Senioren im Vordergrund stehen. Die SPD will zudem, dass die Stadt vor der Entwicklung von Wohnbauflächen zur Erreichung der im Zukunftskonzept Wohnen formulierten Ziele verstärkt Bauland als Zwischen- bzw. Teilerwerb kauft und somit eine aktive Bodenvorratspolitik zur Erreichung wohnungs- und klimapolitischer Ziele betreiben kann. Der Antrag geht noch weiter: Die Stadt solle prüfen, ob im Wege der interkommunalen Zusammenarbeit im Kreis eine eigene Wohnungsbaugesellschaft gegründet werden kann, für den Fall, dass die Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft nicht über die Kapazitäten verfügt, den bestehenden Wohnungsbedarf zu decken. Eine Konkurrenz mit der Arnsberger Wohnungsbaugenossenschaft sollte dabei aber nicht entstehen.

Wohnraum für junge Menschen

In den Verträgen mit den Grundstückserwerbern bei der Veräußerung von Grundstücken in Wohn- und Gewerbegebieten sei grundsätzlich zu regeln, so die Arnsberger SPD, dass für die Wärme- und Energiegewinnung regenerative Energien einzusetzen sind, sofern dies technisch und wirtschaftlich möglich ist. Die Baulandpolitik der Stadt solle insbesondere an der Nachverdichtung in bestehenden Wohnquartieren ausgerichtet werden. Hintergrund: Durch den demografischen Wandel, aber auch durch eine sich verändernde Gesellschaft sinkt der Anteil der Haushalte mit mehr als zwei Personen deutlich. Festzustellen ist auch, dass der Bestand an öffentlich geförderten Wohnungen stark zurückgeht und vielfach neue Wohnungen nur im oberen Mietpreissegment entstehen. Das Problem dürfte sich für junge Erwachsene noch verschärfen, wenn die Krankenpflegeschule mit 300 Auszubildenden gebaut ist. Insgesamt sind bezahlbare Wohnungen (für Singles) Mangelware.

„Heimatcheck“-Aussage

Auch der von der WP/WR durchgeführte Heimat-Check beurteilt den Wohnungsmarkt kritisch. Dies wird insbesondere auf den Mangel an bezahlbarem Wohnraum zurückgeführt. Dies betrifft vor allem die Innenstadtbereiche (insbesondere in Neheim). Auch wird beklagt, dass sich bezahlbare Wohnungen nur in wenigen Stadtbezirken wie Moosfelde und Gierskämpen befinden. Daraus folgt für die SPD-Fraktion, dass der Schwerpunkt beim Wohnungsbau zukünftig in der Ausweisung von mehr bezahlbarem und bedarfsgerechtem Wohnungsbau und in der Schaffung von Mietwohnraum liegen muss.

