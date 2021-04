Arnsberg: SPD setzt sich für Bike-Anlagen ein

Arnsberg. Die Fraktion will eine Pumptrack im Schwiedinghauser Feld in Neheim und eine Downhill-Strecke im Stadtwald in Arnsberg.

Die SPD-Fraktion im Stadtrat beantragt als dezentrale Angebote für Biker, dass die Verwaltung erstens die Umsetzung einer Pumptrackanlage im Bereich Schwiedinghauser Feld und zweitens den Bau einer Downhillstrecke im Stadtwald im Stadtteil Arnsberg prüft und die Umsetzung unter Beteiligung der Biker in die Wege leitet.

Schließlich habe Arnsberg eine engagierte Biker-Szene, die sich in die Mitgestaltung einbringen wolle. Daher habe es bereits Gespräche mit Vertretern der Szene gegeben.

SPD: „Wir würden damit auch den Tourismusstandort Arnsberg stärken“

Aber auch für auswärtige Biker könnten diese Angebote attraktiv sein. „Wir würden damit auch den Tourismusstandort Arnsberg stärken,“ so die SPD. Den Bedarf für derartige Angebote sehe auch der Masterplan Sport. „Die Planung muss selbstverständlich auf Basis entsprechender Nachhaltigkeits- und Klimaschutzkonzepte erfolgen. Die vorgeschlagenen Angebote ergänzen die in Oeventrop bereits weit fortgeschrittene Planungen für eine Dirtbike-Anlage im Sportzentrum In den Oeren’.“

Für die Finanzierung könnten Leader-Mittel oder andere Fördermöglichkeiten genutzt werden. Und bei den Planungen sei die Verkehrssicherungspflicht unbedingt zu beachten. Wichtig sei zudem, dass „bestehende Anlagen erweitert oder verändert werden könnten“.

Das Schwiedinghauser Feld aus vielen Gründen für eine Pumptrack gut geeignet

Um den Standort für die Bike-Szene attraktiver zu gestalten, biete sich das Gelände Schwiedinghauser Feld aus mehreren Gründen an:

„Es liegt zentral zwischen Freibad, Minigolf-Platz, Dorint und dem angrenzenden Stadtwald. Bei gleichzeitiger Gestaltung eines Spielgeländes auf dem Gebiet des alten Waldstadions würde man nicht nur szenenvertraute Personen ansprechen, sondern vor allem Familien, Kinder und Jugendliche jeden Alters.“ Auch Gastronomie und Hotels lägen in unmittelbarer Nähe.

SPD will zeitnahe Diskussion und eine Umsetzung noch im laufenden Jahr

Im Gebiet des Stadtteils Arnsberg sei bereits über eine Pumptrackstrecke auf dem Ex-Segelfluggelände nachgedacht worden. Das Thema dürfte sich durch die vorliegenden Gutachten erledigt haben (wir berichteten). Allerdings gebe es nach Hinweisen aus der Verwaltung Möglichkeiten für eine Downhillstrecke für Radfahrer. Es seien daher konkrete Streckenverläufe zu ermitteln und vorzuschlagen.

Die SPD bittet nun um eine zeitnahe Diskussion im Rat sowie den Fach- und Bezirksausschüssen, damit die Umsetzung noch in 2021 erfolgen könne.