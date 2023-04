Arnsberg: Spende von Ehrenamt zu Ehrenamt

Spendenübergabe der Sozialen Technischen Hilfe an die Arnsberger Tafel.

Arnsberg. Die Mitglieder der Sozialen Technischen Hilfe unterstützen die Arnsberger Tafel mit gesammelten Geld.

Im Rahmen vom bürgerschaftlichen Engagement bietet die STH, die Soziale Technische Hilfe, hilfsbedürftigen Menschen im Alter Unterstützung in ihrem häuslichen Umfeld an.

Noch mehr ehrenamtliches Engagement aus Arnsberg>>>

SeniorTrainer Dr. Michael Weber und sein Team helfen bei kleineren Reparaturen am Computer oder Fernsehgerät, beseitigen Stolperfallen durch das Ankleben einer gelösten Bodenleiste oder steigen auf Leitern, wo es dem Menschen selbst nicht mehr möglich ist.

Für die Hilfe wird eine Aufwandsentschädigung in Höhe von sieben Euro berechnet, die von vielen Hilfsbedürftigen aufgerundet wird. So entstand ein kleiner Überschuss, den die Helfer nicht für sich behalten wollten.

Hilfe für Bedürftige

Es wuchs der Wunsch, das Geld für einen guten Zweck zu spenden. Auf der Suche nach einem geeignet guten Zweck wurde man auf die Arnsberg Tafel aufmerksam. Auch hier wird ehrenamtlich Hilfe für Bedürftige geleistet.

So wurde der Spendenbetrag in Höhe von 200 Euro jetzt an die beiden Vorsitzenden der Arnsberg Tafel, Anni Künkenrenken und Erich Sander, übergeben.

Elternbeiträge in städtischen Kitas in Arnsberg sollen sinken>>>

Während des Übergabetermins tauschte man sich von Seiten des STH mit den Tafel-Vertretern über die jeweiligen Aufgaben des geleisteten Engagements aus und wurde darin bestätigt, mit der Arnsberger Tafel den richtigen Spendenzweck gefunden zu haben.

Wer Bedarf an Sozialer Technischer Hilfe hat, kann sich bei der Engagementförderung Arnsberg melden: Tel. 02932/201-2281, E-Mail efa@arnsberg.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg