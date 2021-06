Arnsberg: Stadtbibliotheken starten Sommerleseclub

Arnsberg. Alle drei Standorte - Arnsberg, Neheim und Hüsten - sind mit von der Partie und bieten auch besondere Aktionen an.

So wird der Sommer zum Leseabenteuer: Pünktlich zu den Sommerferien starten die drei Bibliotheksstandorte in Arnsberg, Neheim und Hüsten mit dem Sommerleseclub. Mitmachen können alle, die sich für (Hör-)Bücher interessieren und in den Ferien ein wenig Zeit haben, in die Welt der Bücher abzutauchen.

Der Spaß am Lesen steht beim Sommerleseclub im Vordergrund. Es können daher Leseteams mit Freundinnen und Freunden, Geschwistern, Eltern oder weiteren Personen gebildet werden, jedoch kann man auch einzeln am großen Leseabenteuer teilnehmen. Anmeldungen sind ab dem 22. Juni möglich.

Jeder erhält ein sogenanntes Logbuch, in dem gelesene Bücher, Hörbücher oder besuchte Veranstaltungen erfasst werden. Für jede erfolgreich abgeschlossene Aufgabe gibt es einen Stempel. Mindestens drei Stempel sind für den erfolgreichen Abschluss des Sommerleseclubs zu ergattern. Hierbei winkt ein toller Preis. Einen zusätzlichen Anreiz bietet die Stadtbibliothek noch durch die Anschaffung vieler neuer Bücher.

Außerdem präsentieren die drei Bibliotheksstandorte verschiedene Aktivitäten: Am Montag, 2. August, findet der Workshop „Gregs Zeichenschule“ statt. Hier lernen Kinder unter professioneller Anleitung, Bilder zu zeichnen, um den Vorlagen in Jeff Kinneys berühmtem „Gregs Tagebuch“ nacheifern zu können.

Außerdem ermöglicht die Stadtbibliothek die Teilnahme an einer Sommerleseclub-Rallye. Bei dieser haben alle drei Standorte einen individuellen Parcours ausgearbeitet. Für das richtige Erraten des Lösungsworts gibt es auch einen Stempel ins Logbuch.

Der Sommerleseclub endet mit dem Ende der Sommerferien. Die Abgabe der Logbücher muss daher bis zum 17. August erfolgen. Zum Abschluss erwartet alle Teilnehmer eine tolle Überraschung. Zusätzlich wird das schönste Logbuch prämiert.

Ab dem 22. Juni sind Einzel- aber auch Gruppenanmeldungen möglich. Wie in den letzten Jahren sind sowohl Anmeldung als auch Teilnahme wieder online durchführbar. Die Ausleihe für den Sommerleseclub kann bereits ab dem 29. Juni erfolgen. Für weitere Auskünfte steht das Team der Stadtbibliothek gerne zur Verfügung.

Kontakt und weitere Hintergründe zum Sommerleseclub 2021 unter www.arnsberg.de/bibliothek/ und www.sommerleseclub.de/

