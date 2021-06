Arnsberg: „Stadtradeln“-Sieger 2020 ausgezeichnet

Arnsberg. Die beste Teamleistung mit 17.072,08 Kilometern zeigte das Laurentianum. Nun läuft das „Stadtradeln“ 2021.

Unter dem Motto „Stadtradeln – Radeln für ein gutes Klima“ ist auch in Arnsberg das Stadtradeln 2021 gestartet. Im Beisein von Bürgermeister Ralf Paul Bittner fand die erste Tour vom Arnsberger Neumarkt bis zum Marktplatz nach Neheim statt. Zum Auftakt des in Arnsberg wurden zudem die Gewinner der letzten Aktion aus 2020 mit Urkunden und Preisen geehrt.

„Stadtradeln ist eine echte Marke geworden und bringt neben dem sportlichen Aspekt auch Spaß und Gesundheit“, sagte Bürgermeister Ralf Paul Bittner zum Auftakt der Aktion. Mit Blick auf die Teilnehmenden zollte Bittner der im letzten Jahr erbrachten Leistung Respekt und dankte allen für ihr Mitmachen und das Engagement auch für den Klimaschutz.

Bürgermeister Bittner ehrt die Gewinner der verschiedenen Kategorien

Geehrt wurden die Gewinner der verschiedenen Kategorien. Neben einer Urkunde gab es für alle Preisträger eine schicke „Stadtradeln“-Satteltasche. In der Kategorie „Einzelpreisträger“ erreichte Reimund Schüttler, Team „ADFC Arnsberg“ mit 1725,60 km den ersten Platz; Dr. Claus Unkel vom Team „Bioladen Regenbogen“ kam mit 1.683,70 km Platz 2 und Jens Hesse, ebenfalls Team „Bioladen Regenbogen“, mit 1662 km Platz 3.

In der Kategorie „Anzahl Kilometer je Teilnehmer“ siegte Christian Padberg („Team Wadenkrampf“) mit 751,10 gefahrenen Kilometern. Das entspricht einer Kohlendioxid-Einsparung von 110,42 Kilogramm. Dicht beieinander die Plätze 2 und 3: Thomas Wälter (Team „Bioladen Regenbogen“) erreichte Platz 2 mit 529,34 km (77,81 kg Kohlendioxid gespart) und Julia Weigert (Team „Paula und Co.“) den dritten Platz mit 521,16 km (76,61 kg Kohlendioxid eingespart).

Viele Kilogramm Kohlendioxid werden durch das „Stadtradeln“ eingespart

Vor dem Start der ersten „Stadtradeln“-Tour 2021 im Rahmen wurden die Gewinner - auf dem Bild sind nicht alle zu sehen - des letzten Jahres von Bürgermeister Ralf Paul Bittner ausgezeichnet. Foto: Stadt Arnsberg

Die beste Teamleistung mit den von allen Team-Teilnehmern insgesamt gefahrenen Kilometern in der entsprechenden Kategorie „Radelaktivstes Team“ schaffte 2020 das Team „Laurentianum“ mit stolzen 17.072,08 Kilometern und einer Kohlendioxid-Einsparung von 2.509,78 Kilogramm.

Platz 2 holte sich das Team „Wind & Wetter“ mit 15.974,50 Kilometern. Hier wurden 2.348,33 Kilogramm Kohlendioxid eingespart. Einen ehrbaren Platz 3 gab es für das Team „Klinikum Hochsauerland“ mit 14.814,19 gefahrenen Kilometern und einer Einsparung von 2.177,74 Kilogramm.

Gewürdigt wurden in der Preisvergabe auch die Teams mit den meisten Teilnehmern. Hier lag das Team Laurentianum mit 86 Teilnehmern vorne, Platz 2 ging an das Team „Pfadfinder Stadt Arnsberg“ (79), Platz 3 an das Team „Klinikum Hochsauerland“ (54).

Noch Anmeldungen für das „Stadtradeln“ 2021 möglich

Die Initiative „Stadtradeln“ ist eine Kampagne des Klimabündnis „Europäische Kommunen in Partnerschaft mit indigenen Völkern – für lokale Antworten auf den globalen Klimawandel“.

Das „Stadtradeln 2021“ in Arnsberg läuft noch bis zum 2. Juli. Interessierte, die die Initiative unterstützen möchten, können sich noch anmelden. Informationen dazu unter stadtradeln.de/arnsberg sowie mit der Stadtradeln-App (stadtradeln.de/app).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg