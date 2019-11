Arnsberg: Stadtschulpflegschaft vor neuen Aufgaben

Die Delegiertenversammlung hat jetzt den neuen Vorstand für die Stadtschulpflegschaft Arnsberg (SSP) gewählt.

Dieser setzt sich aus Vertretern aller der SSP angehörenden Arnsberger Schulen zusammen. Vorweg: Vorsitzende Julia Pauli und deren Stellvertreterin Claudia Froese - beide Franz-Stock-Gymnasium - wurden in ihren jeweiligen Ämtern bestätigt.

Am 4. Dezember steht ein Info-Abend zur „Digitalen Bildung an Arnsberger Schulen“ an

Ebenfalls wiedergewählt wurden von den Delegierten zudem die Beisitzer Holger Weber (Realschule Hüsten), Anja Vogt-Dirr (Grimmeschule) und Lars Karmann (Gymnasium Laurentianum). Neu im Amt des Beisitzers sind nun Susanne Beyrodt (Grundschule Bergheim), Jennifer Maas (Sekundarschule am Eichholz) und Nicole Hüttemeister (Ruth-Cohn-Schule).

Und das neu formierte Führungsgremium hat gleich gut zu tun, denn am Mittwoch, 4. Dezember, steht ein Info-Abend zur „Digitalen Bildung an Arnsberger Schulen“ an. Diese wichtige Veranstaltung unter dem Titel „Digital unterwegs“ muss weiter geplant und dann entsprechend umgesetzt werden.

Dieser kostenlose Info-Abend für Eltern - und übrigens auch für weitere Interessierte - zum Stand der digitalen Bildung an den Arnsberger Schulen beginnt um 19 Uhr im „Großen Sitzungssaal“ des Rathauses im Arnsberger Stadtteil Neheim.

Informationen über die Verwendung der Gelder aus dem Digitalpakt

Zunächst, so ein Blick auf das Programm, wird Esther von Kuczkowski als Leiterin des Bildungsbüros der Stadt Arnsberg den Eltern präsentieren, wie die Mittel aus dem Digitalpakt in den heimischen Schulen investiert werden sollen.

Im Anschluss erfahren die Anwesenden dann Vielschichtiges über ein Pilotprojekt zur digitalen Bildung, das vor einigen Monaten an zwei Arnsberger Schulen angelaufen ist. In diesem Zusammenhang erhalten die Eltern auch Einblicke in die Lernsoftware „Anton“.

Diskussion zu wichtigen Fragestellungen

Aber es stehen an diesem Abend nicht nur Vorträge an. Vielmehr soll in der abschließenden Diskussion das Thema „Digitale Bildung“ kritisch betrachtet werden, Und zwar zu Fragestellungen, die vielen Eltern auf den Nägeln brennen: Wie digital sollen Arnsberger Klassenzimmer überhaupt werden? Verpassen wir ohne digitales Lernen den internationalen Anschluss? Oder wird dieses Thema eher überbewertet?

Veranstaltungen zu Cyber-)Mobbing und Lese-Rechtschreibstörung geplant

In der Stadtschulpflegschaft sind aktuell 23 von 28 Arnsberger Schulen vertreten. Neben dem Info-Abend zur digitalen Bildung sind für das aktuelle Schuljahr bereits Veranstaltungen zu weiteren wichtigen, den Schulalltag betreffenden Themen geplant: (Cyber-)Mobbing und Lese-Rechtschreibstörung.

Die Stadtschulpflegschaft hat sich das Ziel gesetzt, die Situation an den heimischen Schulen und damit die Bildungschancen für alle Arnsberger Schüler nachhaltig zu verbessern. Und zwar durch Vernetzung und Information und aktive Mitwirkung als Interessenvertretung der Eltern.

Diese sollen über die Plattform SSP eine möglichst gewichtige Stimme bekommen, die von den Entscheidern über schulische und schulpolitische Themen gehört und geschätzt wird.