Arnsberg: Stadtverwaltung „dicht“ – Notfalltermine möglich

Arnsberg. Die Dienststellen der Stadt Arnsberg schließen zwischen Feiertagen. Viele Anliegen lassen sich aber über das Serviceportal erledigen.

Auch in diesem Jahr bleiben die meisten Dienststellen der Stadtverwaltung Arnsberg zwischen Weihnachten und Neujahr bis auf Ausnahmebereiche, z.B. die Stadtbibliothek (s. o.), geschlossen.

Nach den Feiertagen sind die Dienststellen wieder ab Montag, 3. Januar, wie gewohnt erreichbar. Viele Anliegen lassen sich in dieser Zeit über das Serviceportal unter https://portal.arnsberg.de ganz bequem online erledigen. Auf der Bandansage des Servicetelefons (02932-2010) wird eine Rufnummer für Notfälle hinterlegt.

Stadtbüros

Die Stadtbüros Arnsberg und Neheim haben vom 27. bis 30. Dezember einen Notdienst für dringende unaufschiebbare Angelegenheiten eingerichtet. Eine vorherige Terminvereinbarung ist erforderlich unter https://portal.arnsberg.de/services/1. Jeweils morgens werden tagesaktuell Termine im Wechsel für Arnsberg und Neheim freigeschaltet. Beim Aufsuchen der Stadtbüros gilt die 3-G-Regel.

Jobcenter

Notdienst vom 27. bis 30. Dezember von 9 bis 11 Uhr unter 02932 201-1502.

Technische Dienste Arnsberg

Die Technischen Dienste sind zwar für den Publikumsverkehr geschlossen, erbringen Leistungen wie die Abfallabfuhr aber natürlich weiterhin. Da die Feiertage in diesem Jahr auf ein Wochenende fallen, ergeben sich keine Verschiebungen bei den Abfuhrterminen. Der Wertstoffbringhof bleibt an Heiligabend, 24. Dezember, und an Silvester, 31. Dezember, geschlossen.

Stadtwerke Arnsberg

Die Stadtwerke Arnsberg bleiben vom 24. Dezember bis einschließlich 2. Januar 2022 geschlossen. Nach den Betriebsferien stehen die Stadtwerke Arnsberg ab Montag, 3. Januar 2022, den Kunden wieder zu den normalen Öffnungszeiten zur Verfügung. Für dringende Notfälle im Wasser- und Abwasserbereich ist die Bereitschaft unter 02932-7601 erreichbar.

Volkshochschule (VHS)

Die VHS Arnsberg-Sundern geht ebenfalls in die Weihnachtspause und schließt ab dem 23. Dezember. Die Geschäftsstellen der Volkshochschule in Arnsberg und Sundern sind ab dem 3. Januar 2022 wieder wie gewohnt erreichbar.

Nass

Das Freizeitbad Nass in Hüsten bleibt am 24. und 25. Dezember geschlossen. Zu Silvester am 31. Dezember haben alle Bereiche bis 14 Uhr geöffnet und öffnen an Neujahr, 1. Januar 2022, auch wieder ab 14 Uhr.

Stadtbibliothek

Alle Leserinnen und Leser die Stadtbibliothek können zwischen den Feiertagen besuchen und Medien ausleihen, denn die drei Standorte in Alt-Arnsberg, Hüsten und Neheim sind zwischen Weihnachten und Silvester regulär geöffnet. Die Standorte bleiben nur an den Feiertagen geschlossen. Darüber hinaus muss die Stadtbibliothek in Alt-Arnsberg am 4. und 5. Januar aufgrund von Wartungsarbeiten ganztägig schließen. Für Besucher gilt die 2G-Regel.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg