Arnsberg: Starke Stimmen in historischer Umgebung

Arnsberg. Die Berliner A-Cappella-Gruppe „Onair“ tritt am 2. August im Kloster Wedinghausen auf. Kostenloses Konzert im Arnsberger Kultursommer

Andreas Witte vom Kulturbüro der Stadt Arnsberg ist ein kleiner Coup gelungen. Er hat es geschafft, die national wie international bekannte und populäre A-Cappella-Gruppe „Onair“ aus Berlin nach Arnsberg zu bringen.

Am Mittwoch, 2. August, kommen die vier Bandmitglieder von „Onair“ zu einem sogenannten PopUp-Konzert in den HSK. Das Ganze soll im Rahmen der „Promenaden-Mischung“ stattfinden, nur dass man diesmal den Veranstaltungsort gewechselt hat. Denn die A-Cappella-Kombo darf ihre Songs in historischem Ambiente präsentieren. „Wir sind glücklich, dass sich ‘Onair’ auf dieses Projekt eingelassen hat und im Klosterhof von Kloster Wedinghausen singen wird. Sie haben extra dafür die Lieder teilweise neu arrangieren lassen“, so Andreas Witte.

„Onair“ gehört zur internationalen Spitze der Vokalformationen. Für ihre gesangliche Intensität und Perfektion, ihre kunst- und kraftvollen Arrangements sowie ihr innovatives Sounddesign wurde die Band mit zahlreichen renommierten Musikpreisen in Europa, Asien und den USA ausgezeichnet. Im Jahr 2020 sangen sich die Künstlerinnen und Künstler als erste A-Cappella-Band überhaupt bis in die Sing-offs des TV-Erfolgsformats „The Voice of Germany“. Mit dem aktuellen Programm „Vocal Legends - Große Stimmen der Pop- und Rockgeschichte“ entfacht „Onair“ ein vokales Bühnenspektakel, dass Arnsberg so sicher noch nicht erlebt hat: Eine A-Cappella-Show im Sound und Gewand eines Popkonzerts, eine Hommage an große Musik-Ikonen wie Stevie Wonder, Led Zeppelin, The Beatles, Coldplay, Michael Jackson, Bruno Mars, Linkin Park und andere mehr. Dabei covert „Onair“ nicht einfach, sondern arrangiert und inszeniert die Originalversionen auf kreative und überraschende Art und Weise neu und schafft damit viele begeisternde und berührende Momente.

Ein Konzert, bei dem es das Publikum vor Begeisterung von den Sitzen reißen wird: Explosiv, innovativ, dramatisch und immer wieder überirdisch schön. „Onair“ sind André Bachmann, Marta Helmin, Jennifer Kothe und Patrick Oliver. Dieses Quartett wird die im Kultursommer 2022 bereits mit den schwedischen „Ringmasters“ hinreißend wieder aufgelebte A-Cappella-Tradition bei der „Promenaden-Mischung“ in diesem Jahr fortsetzen.

Der Eintritt ist nach guter alter „Promenaden-Mischung-Sitte“ frei! Beginn am 2. August ist um 19.30 Uhr. Eine begrenzte Anzahl von Sitzplätzen steht zur Verfügung. Bei schlechter Witterung findet das Konzert im Sauerland-Theater statt. „Wir wollen die Menschen in Arnsberg mit diesem tollen Konzert überraschen und sind auch sehr froh, dass dies mit Unterstützung der Sparkasse Arnsberg-Sundern weiterhin kostenfrei für das Publikum möglich ist“, freut sich Andreas Witte.

