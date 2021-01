Arnsberg: Sternsinger in anderer Form

Trotz Corona werden in den einzelnen Gemeinden Sternsingeraktionen durchgeführt. Nur eben in anderer Form.

Arnsberg. Nie ist die frohe Botschaft, der Segen der Heiligen Nacht so wichtig wie in Zeiten der Unsicherheit und der Krise.

Bei der Sternsingeraktion 2021 werden die Sternsinger der Heilig Kreuz Gemeinde diesmal nicht an der Haustür klingeln. Auf den Segen sollen die Gemeindemitglieder dennoch nicht verzichten müssen. Die Kinder der Gemeinde werden in der Zeit vom 6. bis zum 31. Januar einen Segensbrief mit einem gesegneten Haustüraufkleber in die Briefkästen einwerfen. Wer keinen Segensbrief erhalten hat, wendensich per Mail an m.gerdes@caritas-arnsberg.de.

Man kann sich den Sternsinger-Segen auch virtuell nach Hause holen

Aber man kann sich den Sternsinger-Segen auch virtuell nach Hause holen. Am Tag der Heiligen Drei Könige, 6. Januar, um 17 Uhr wird speziell für die Kinder ein Gottesdienst zur diesjährigen Sternsingeraktion gestreamt

Die Gottesdienste der Propsteipfarrei St. Laurentius am 9. und 10. Januar stehen ebenfalls ganz unter dem Thema der diesjährigen Sternsingeraktion. Die Gottesdienste können gestreamt werden unter https//kirchen-stream.de/

Sternsinger unterstützen weltweit wichtige Hilfsprojekte für Kinder

Die Hilfe der Sternsinger für die Kinder in der Einen Welt kommt auch in der Corona-Pandemie in den aktuell rund 1600 Projekten an. Das Kindermissionswerk "Die Sternsinger" hat im Jahr 2020 insgesamt 37 Projekte speziell zur Bewältigung der Corona-Situation im Umfang von rund 1,87 Mio. Euro bewilligt. Denn die Folgen der weltweiten Gesundheitskrise sind für Mädchen und Jungen in Entwicklungsländern besonders verheerend.

Der Kinderschutz steht dabei an oberster Stelle

Die Fördergelder versetzen die Sternsinger-Partner in die Lage, den Kindern und deren Familien vor Ort effektiv zu helfen. Ziel der geförderten Maßnahmen ist es, den betroffenen Mädchen und Jungen in dieser schwierigen Zeit ein Stück Normalität zu ermöglichen.

Der Kinderschutz steht dabei an oberster Stelle. Zu den Hilfsmaßnahmen zählen beispielsweise die psychosoziale Unterstützung von Familien, Nahrungsmittelhilfen, Aufklärungsarbeit über das Virus, Infektionsschutz, sowie digitale Lernangebote für Mädchen und Jungen.

Neben den spezifischen Corona-Nothilfen wurden die Förderschwerpunkte für viele der rund 1.600 Projekte gemeinsam mit den Partnern an die Corona-Situation angepasst. Eine großzügige Spende im Rahmen der jeweiligen Möglichkeiten ist dieses Jahr wichtiger denn je. Denn durch die Corona-Pandemie hat sich die Lebenssituation vieler Kinder auf unserer Erde dramatisch verschlechtert.

Spenden Sie kontaktlos, spenden Sie online

https://spenden.sternsinger.de/jxtgrdkc

Auch die anderen Arnsberger Gemeinden haben das Vorgehen geändert

Aufgrund des Lockdowns kann die Sternsingeraktion auch in den anderen Arnsberger Gemeinden nicht in der bewährten Art und Weise zu Beginn des neuen Jahres 2021 vollzogen werden. Die einzelnen Gemeinden haben ihre Vorgehensweise gefunden. Z. B. werden in einigen Gemeinden Segenstüten verteilt und die Familien mit den Aufklebern versorgt.

In den Gemeinden, in denen keine Segenstüten verteilt werden, besteht die Möglichkeit, Aufkleber in den Kirchen zu finden, an sogenannten Segensstationen.

Auch Spenden per Überweisung sind möglich

Alle Verantwortlichen hoffen, dass auch die Projekte des Kindermissionswerkes durch die Spenden unterstützt werden. Für die Spenden kann die Möglichkeit der Überweisung genutzt werden: Entweder auf das angegebene Konto an den Segenstüten oder auf folgendes Konto IBan: DE 43466 5000 50001032978 mit dem Vermerk Sternsinger und den Namen der Gemeinde. Z. B. Sternsinger – Niedereimer.

Das ist wichtig, da einige Gemeinden einzelne Projekte der Sternsinger betreuen und ihre Spende unter einer Nummer überweisen. Die eingegangenen Spenden werden an das Kindermissionswerk überwiesen. In diesem Jahr steht bei der Sternsingeraktion die Ukraine im Fokus. Ab dem 3. Januar finden Sie die Aufkleber in den Kirchen vor.