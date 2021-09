Arnsberg: Stichflamme aus Gastherme – Feuerwehr greift ein

Beim Brandeinsatz in der Rosenberger Straße hat die Feuerwehr schnell alles unter Kontrolle.

Arnsberg. Zu einem mutmaßlichen Brand rückten Feuerwehr und Rettungsdienst in die Rosenberger Straße in Arnsberg aus.

Am Donnerstagabend wurden Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in die Rosenberger Straße gerufen. Dort sollte in einer Wohnung im ersten Obergeschoss eine Gastherme brennen. Beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte loderte eine Stichflamme aus der Therme hervor. Durch Abschiebern des Haupthahns im Keller wurde die Flamme erstickt.

Bewohner ins Freie geholt

Bereits beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten sich fast alle Bewohner ins Freie begeben. Eine Person aus der Dachgeschosswohnung musste noch von der Feuerwehr nach draußen begleitet werden. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden vom Rettungsdienst versorgt und betreut, konnten aber vor Ort bleiben. Nachdem das Gebäude noch einmal mit einem Messgerät kontrolliert wurde, konnten alle Bewohner wieder zurück in ihre Wohnungen. Der Einsatz für die rund 25 Einsatzkräfte war nach etwas mehr als einer Stunde beendet.

