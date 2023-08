Arnsberg: Sturm reißt Schützenfahne aus der Halterung

Arnsberg. Das Unwetter über Arnsberg ließ die Feuerwehr ausrücken.

Nachdem am Donnerstagabend heftige Sturmböen und Starkregen über die Stadt gezogen waren, musste die Feuerwehr zur Straße „Zur Feldmühle“ in Arnsberg ausrücken. Dort war an der oberen Fassade eines Bekleidungshauses eine Schützenfestfahne aus der Halterung gerutscht und drohte auf die Straße zu fallen.

Die Wehrmänner der Wache Arnsberg fuhren mit dem Korb der Drehleiter bis an das Dachgeschoss des Gebäudes und „befreiten“ die Flagge. Eine zweite Fahne in gleicher Höhe wurde von den Einsatzkräften aus Sicherheitsgründen gleich mit abgenommen.

