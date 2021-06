Polizeikontrollen Arnsberg/Sundern: 166 Verstöße gegen Tempolimit an einem Tag

An Fronleichnam stellte die Polizei in Arnsberg und Sundern 166 Verstöße gegen das Tempolimit fest.

Arnsberg/Sundern. Aufgrund des sonnigen Wetters hat der Motorradverkehr, aber auch der Ausflugsverkehr mit Autos auf den heimischen Straßen deutlich zugenommen. Der Verkehrsdienst der Polizei war daher am vergangenen Donnerstag (Fronleichnam) zwischen 10 und 18 Uhr an verschiedenen Stellen in Arnsberg und Sundern unterwegs. Besonders im Fokus standen die Themen Geschwindigkeit und technische Veränderungen von Motorrädern.

Insgesamt 166 Geschwindigkeitsverstöße stellten die Beamten fest. Davon 40 Verstöße von Motorradfahrern. Mit gefahrenen 86 km/h bei erlaubten 50 km/h verstieß ein Motorradfahrer am schlimmsten gegen das Tempolimit. Er muss mit einem Fahrverbot rechnen. Technische Verstöße wurden bei den Kontrollen nicht festgestellt. Die Polizei betont: „Selbstverständlich gilt: Es sind alle Motorradfahrer herzlich willkommen. Trotzdem: Die gegenseitige Rücksichtnahme ist das A & O. Unnötiges Beschleunigen oder hochtouriges Fahren sollte vermieden werden - insbesondere in Wohngebieten.“

