Arnsberg/Sundern: 6000 Euro Preisgeld für Junges Engagement

Arnsberg/Sundern. Mit 6000 Euro dotierter Wettbewerb unserer Zeitung in Kooperation mit Veltins und Westenergie stärkt das Junge Ehrenamt in Arnsberg und Sundern

Der Wettbewerb „Junges Engagement“ kehrt zurück. Und nach der Pandemie bedingten Pause ist das, worum es unserer Zeitung und ihren Projektpartnern geht, wichtiger als je zuvor, um die Gesellschaft und ihren Zusammenhalt zukunftsfähig zu halten. Ein mit 6000 Euro dotierter Preis will das Ehrenamt junger Menschen für die Gesellschaft im sozialen, kulturellen, ökologischen, politischen und sportlichen Bereich honorieren und fördern. Es geht um ein bedeutendes Stück Anerkennungskultur für das junge Engagement in Arnsberg und Sundern.

Das ist der Sieger im Jahr 2018/19>>>

Starke Partner

Erneut sind Partner an Bord. Seit Beginn ist die Brauerei Veltins dabei. Und nun bringt sich auch Westenergie als bedeutender Wirtschaftsfaktor in der Stadt Arnsberg unterstützend in den Wettbewerb ein. Beiden Unternehmen ist die Engagementsförderung ein wichtiges Anliegen.

So laufen die Nominierungen für den Preis „Junges Engagement“ Das Bewerbungsverfahren für das Junge Engagement ist niederschwellig angelegt. Vorgeschlagen werden dürfen die Kandidatinnen und Kandidaten von ihren Initiativen oder Vereinen, von jedem Leser oder jeder Leserin und auch von Freunden und Angehörigen. Benötigt wird eine Kurzbeschreibung des Engagements und der Person. Nominierungen und Nachfragen an Nicolas Stange unter Nicolas.Stange@funkemdien.de oder 02932/971428 und Martin Haselhorst unter Martin.Haselhorst@funkemedien.de oder 02932/971430. Wir nehmen ab sofort Bewerbungen und Vorschläge für den Wettbewerb „Junges Engagement“ an. Die offizielle Bewerbungsphase beginnt heute und endet am 31. Oktober 2021

Ausgezeichnet werden sollen mit dem Wettbewerb Menschen im Alter von 16 bis einschließlich 29 Jahren.

Der von unserer Zeitung in Kooperation mit unterstützenden Partnern initiierte Wettbewerb „Junges Engagement - mit dem Herzen dabei“ wird im Winter 2021/22 in seine fünfte Auflage gehen. Die Aktion will ein wichtiges Element der Förderung, Anerkennung und Motivation von und für junge Menschen aus Arnsberg und Sundern sein, die sich aktiv auf gesellschaftlichen, sozialen, kulturellen und sportlichen Feldern ehrenamtlich einbringen. „Mit dem Jungen Engagement wollen wir jungen Menschen eine Bühne bieten, auf der sie im Scheinwerferlicht stehen und nicht mehr nur hinter den Kulissen“, so WP-Jungredakteur Nicolas Stange.

Wettbewerb seit 2013

Erstmals fand der Wettbewerb in 2013 und dann alle zwei Jahre statt. Das Grundsystem ist bis heute unverändert. Nach einer Bewerbungs- und Vorstellungsphase von Oktober bis November stehen die nominierten Kandidaten auf unserem Online-Portal wp.de/arnsberg im Dezember zur Abstimmung. Neu soll der Ort der Preisvergabe sein -sie soll am 28. Januar 2022 im Veranstaltungsbereich des Ateliers Meinschäfer im Kunst-Werk in Neheim unter Beteiligung von Angehörigen und Freunden der Nominierten in Stehbier-Atmosphäre und mit einem kurzweiligen Programm statt. Zuletzt hatten die Preisverleihungen in der Kulturschmiede stattgefunden. Nun wird ein neuer Ort gewagt. „Dieses Gebäude und das Atelier sind für junge Menschen ein spannender Ort, den sie so nicht unbedingt im Sauerland erwarten würden“, so Frank Eikel, Regionalleiter von Westenergie Südwestfalen/Sieg mit Standort in Arnsberg. Schon die Einladung zur Preisverleihung, so Kerstin Raschke von der Brauerei Veltins, sei als Auszeichnung zu verstehen.

Der Hauptpreisträger „Junges Engagement“ wird für die Initiative, für die er sich ehrenamtlich betätigt, ein Preisgeld in Höhe von 2000 Euro erhalten. Für die Plätze zwei und drei gibt es 1500 und 1000 Euro sowie jeweils 500 Euro für die Plätze vier bis sechs. Die Rangfolge wird zur einen Hälfte über das Voting und zu anderen Hälfte über eine unabhängig davon tagende Jury ermittelt.

