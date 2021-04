Arnsberg/Sundern: Ab sofort nur noch „Click&Collect“ erlaubt

Arnsberg/Sundern. Auch in den Städten Arnsberg und Sundern zündet die nächste Stufe der Corona-Notbremse.

Traurig - und für Handel und Kundschaft gleichermaßen schlimm: Ab sofort ist auch in den Städten Arnsberg und Sundern im Einzelhandel nur noch das System „Click&Collect“ erlaubt, denn nachdem im Hochsauerlandkreis am Dienstag bereits am dritten Tag in Folge ein Sieben-Tage-Inzidenzwert von über 150 verzeichnet wurde (wir berichteten), wird ab dem heutigen Donnerstag, 29. April, die nächste Stufe der Corona-Notbremse gezogen. Damit ist „Click&Meet“ wieder vorbei.