Arnsberg/Sundern: Apotheken unterstützen Corona-Hilfe

Apothekerin Sabine Hachmann-Lichte von der Rosen-Apotheke in Arnsberg.

Arnsberg/Sundern. Der Eigenanteil, der bei der Verteilung der FFP2-Masken anfällt, wird an die „Aktion Lichtblicke“ gespendet.

„Die Sache läuft gut. Das bestätigen auch die anderen Apotheken, die mit dabei sind.“ Thilo Jansen, der unter anderen die „Apotheke am Neumarkt“ in Arnsberg betreibt, hat eine Spendeninitiative zugunsten der Corona-Hilfe der „Aktion Lichtblicke“ gestartet.

Apotheken, sagt Thilo Jansen, gehörten zu den Geschäften, die durchgehend während der Corona-Pandemie geöffnet waren und sind, „um ihren Auftrag der Arzneimittelversorgung und ihre Gemeinwohlpflichten zu erfüllen“.

Man habe - ebenso wie die vielen Kolleginnen und Kollegen - seit Beginn der Pandemie viele Menschen beraten, beruhigt, aufgeklärt und auch durch persönliche Gespräche die jeweilige häusliche, soziale, wirtschaftliche und emotionale Situation der Kunden und ihrer Familien mitempfunden.

Die schlimme Erkenntnis daraus: Viele Menschen seien durch Corona unverschuldet in wirtschaftliche Extremsituationen geraten oder litten sehr stark emotional unter den Folgen des gesellschaftlichen Stillstands.

Die „Aktion Lichtblicke“ genießt das Vertrauen

Genau da, so Jansen, wolle man ansetzen und helfen. Dies gemeinsam mit der Aktion Lichtblicke, mit der man in der Vergangenheit bereits häufiger zusammengearbeitet habe und die entsprechend Vertrauen genieße. Und das ist die Idee:

Schon im Dezember organisierten alle Apotheken in einer Blitzaktion deutschlandweit die unbürokratische Verteilung der FFP2-Masken im Auftrag des Bundesgesundheitsministeriums. Nun läuft seit Januar die zweite Welle der Masken-Verteilung - an Risikogruppen und Personen, die dafür einen Berechtigungsschein der Krankenkassen vorlegen müssen.

„Diesen Schein haben Versicherte bereits erhalten beziehungsweise werden den Schein in den den nächsten Tagen und Wochen noch per Post von der jeweiligen Krankenkasse zugeschickt bekommen.“

Die Apotheken möchten so nicht nur ihren staatlichen Auftrag erfüllen

Die Scheine werden in der Apotheke abgegeben und der Versicherte erhält je sechs Masken für den Zeitraum 6. Januar bis 28. Februar und je sechs Masken für den Zeitraum 16. Februar bis 15. April. Für die sechs Masken ist ein gesetzlicher Eigenanteil von 2 Euro vom Versicherten zu leisten.

„Wir möchten aber nun nicht nur unserem staatlichen Auftrag nachkommen, sondern einen Schritt weiter gehen und durch eine Spende des Eigenanteils in Höhe von 2 Euro pro 6 Masken insbesondere Familien helfen, die durch die Pandemie trotz staatlicher Unterstützung in einen wirtschaftlichen Engpass geraten sind.“

Thilo Jansen: „Kann nur bitten, dass möglichst viele Menschen teilnehmen“

Und da genau dieses auch ein Anliegen der Corona-Hilfe von „Lichtblicke“ sei, „haben wir uns dazu entschlossen, unseren Einsatz dieser Aktion zukommen zu lassen.“

Was bislang gut aussehe, denn wenn es so weiter gehe, zeigt sich Thilo Jansen optimistisch, „dann können wir noch deutlich mehr für die in Schieflage geratenen Personen herausholen. Deshalb kann ich nur darum bitten, dass möglichst viele Menschen mitmachen.“

+++ Mehr Nachrichten aus Arnsberg, Neheim und Sundern finden Sie auf unserer Stadtseite +++