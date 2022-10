Arnsberg/Sundern: Das sind die zehn Final-Königinnen

Arnsberg/Sundern. Ab sofort läuft die zweite Runde des Wettbewerbs „WP-Schützenkönigin 2022“. Das sind die zehn Königinnen im Finale aus Arnsberg und Sundern.

Die Regional-Finalistinnen unseres WP-Königinnen-Wettbewerbs stehen fest: Seit Mittag läuft das Abstimmungsfinale der „Top 10“, aus deren Kreis die Gewinnerin des Wettbewerbs im Altkreis Arnsberg gekürt wird.

Hier können Sie abstimmen>>>

Und das sind unsere Finalistinnen: Isabel Albers (Schützenbruderschaft Hagen), Julia Schmitt (Langscheid), Lisa Püttmann (Enkhausen), Lisa Quadflieg (Hüsten), Luca Cramer (Allendorf), Marie-Theres Rüssmann (Hachen), Martina Pieper (Stockum), Marie Stirnberg (Bürgerschützengesellschaft Arnsberg), Diana Schuchardt (Rumbeck-Stadtbruch), Sina Leifert (Hellefeld). Insgesamt hatten sich 19 Königinnen an dem Vorentscheid beteiligt.

Vom 7. Oktober ab 12 Uhr bis einschließlich 11. Oktober 2022 um 12 Uhr findet je Region ein Finale der ersten zehn Schützenköniginnen der Qualifikationsphase statt. Jede Finalistin startet erneut mit null Stimmen. Im Finale wird per Angabe der eigenen E-Mail-Adresse abgestimmt. Je E-Mail-Adresse kann nur einmal im gesamten Finale abgestimmt werden, nicht mehr einmal täglich. Die Ergebnisse werden nicht mehr live angezeigt. Die Finalstimmen werden nach Ende der Abstimmung am 12. Oktober 2022 manuell geprüft und kontrolliert. Zusätzlich wird die Publikumswahl durch ein Juryvotum ergänzt, wobei sich das Endergebnis zu 75 % aus der Platzierung in der Publikumswahl und zu 25 % aus dem Juryvotum zusammensetzt.

Am 14. Oktober 2022 wird die Endplatzierung in Ihrer Westfalenpost veröffentlicht. Anschließend werden auch auf den Wettbewerbsseiten der Regionalwettbewerbe die Endplatzierungen freigeschaltet: Somit stehen am 14. Oktober 2022 die WP-Königinnen aus den sieben Regionen fest und werden in der Zeitung sowie online bekanntgegeben.

