Arnsberg/Sundern: Der Corona-Impfbus legt eine Pause ein

Hochsauerlandkreis. Der Hochsauerlandkreis bietet aber in dieser Zeit stationäre Möglichkeiten an, um sich spontan impfen lassen zu können.

Der Impfbus des Hochsauerlandkreises legt in den nächsten Monaten witterungsbedingt eine Pause ein. Das mobile Impfen und die Angebote für niederschwellige Impfungen werden jedoch, so der HSK in einer Mitteilung, in stationären Räumlichkeiten fortgesetzt. Bürgerinnen und Bürger können sich daher weiterhin spontan impfen lassen.

Vor Ort steht ausschließlich Biontech-Impfstoff zur Verfügung.

Geimpft wird entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission

Die Auffrischungs-/Boosterimpfungen werden entsprechend den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) vorgenommen. Mitzubringen zu den Impfterminen sind Personalausweis, Impfausweis und gegebenenfalls eine vorhandene Impfmappe mit den Unterlagen der 1. beziehungsweise 2. Impfung. Alle weiteren Unterlagen können vor Ort ausgefüllt werden.

Folgende Termine gibt die koordinierende Covid-Impfeinheit des HSK u.a. bekannt: Dienstag, 16. November, DRK-Heim Sundern, Rathausplatz 1, von 12-18 Uhr; Freitag, 19. November, Gemeindehaus Meschede, Schützenstr. 4, von 8.30-14.30 Uhr; Mittwoch, 24. November, Petri-Haus in Arnsberg-Hüsten von 9-15 Uhr; Donnerstag, 16. Dezember, Testzentrum Westring in Arnsberg-Bruchhausen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg