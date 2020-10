Arnsberg/Sundern: Digitales Forum für Dorfaktive lockt

Das Dörfer von zentraler Bedeutung sein können, davon kann schon Julius Cäsar ein Lied singen – Asterix-Fans wissen, was ich meine: „Ganz Gallien ist von den Römern besetzt...“

Doch auch in der heutigen Zeit hat diese „Siedlungsform“ nichts von ihrer Bedeutung eingebüßt; davon kann sich jeder (wirklich jeder) Inter­essierte am 30. Oktober ein Bild machen, wenn die Südwestfalen Agentur zur siebten Auflage des Tags der Dörfer einlädt. Als „Digitales Forum für Dorfaktive“ präsentiert sich die Veranstaltung – und wird, natürlich auch wegen der anhaltenden Corona-Pandemie, erstmals als digitales Format angeboten. Wie Sie sich anmelden und Zugang zur interaktiven Videokonferenz erhalten, steht in der Infobox.

Bis 28. Oktober anmelden Die Südwestfalen Agentur GmbH wurde im Jahr 2008 gegründet. Getragen wird sie durch die fünf Kreise Südwestfalens – Olpe, Soest, Siegen-Wittgenstein, Hochsauerlandkreis und Märkischer Kreis – sowie den Verein „Wirtschaft für Südwestfalen“. Die Agentur bündelt die Kräfte von Politik und Wirtschaft in der Region und fungiert als dynamische Netzwerkzentrale nach innen und außen. Info zum Programm und Anmeldung für den „Tag der Dörfer“ (Frist bis 28. Oktober) finden alle Interessierten online: https://www.suedwestfalen-agentur.com/

Zur Bedeutung des Events in unserem Heimatkreis haben wir Klaus-Rainer Willeke – noch Ortsvorsteher in Hagen und bald im Amt als Bürgermeister von Sundern – „Drei Fragen“ gestellt (siehe weiter unten); die Bedeutung für die Region Südwestfalen (Kreise Hochsauerland, Soest, Olpe, Siegen-Wittgenstein und MK) bringt Dr. Stephanie Arens auf den Punkt: „Den tief verankerten Willen und das für die Region so typische Engagement, das eigene Dorf weiter lebenswert zu halten“ lobt die Leiterin der Regionale 2025. Wichtiger Aspekt beim Tag der Dörfer: man könne von guten Beispielen lernen, so Dr. Arens weiter.

Schon 70 Anmeldungen

Zunächst müssen die Teilnehmer – etwa 70 Anmeldungen liegen schon vor – aber zuhören: Geplant sind zwei Vorträge, bevor es im Projekt-Café zum Austausch mit Dorfaktiven aus Südwestfalen kommt.

Der Berliner Kurator, Autor und Galerist Alexander Koch stellt das Projekt „Neue Auftraggeber“ vor. Es ermöglicht Bürger/-innen in ganz Europa, Kunstwerke in Auftrag zu geben, die Antworten auf drängende Fragen in ihrem Dorf oder Quartier geben – und auf diese Weise ihren Lebensort mitzugestalten.

Im Vortrag von Dr. Marta Doehler-Behzadi geht es um Baukultur als Instrument zur Steigerung der Lebens- und Wohnqualität. Das „Projekt-Café“ präsentiert anschließend u.a. drei Projektideen der Regionale 2025 samt den Menschen dahinter – und bietet Gelegenheit zum Meinungsaustausch.

„Drei Fragen“ an an Klaus-Rainer Willeke (OV Hagen, bald BM Sundern)

1 Was halten Sie grundsätzlich von dieser Veranstaltung?

Wenn sich unsere Dörfer erfolgreich für die Zukunft aufstellen

sollen, halte ich solch einen Erfahrungsaustausch, solche Impulse für die eigene Arbeit vor Ort, für unverzichtbar.

Klaus-Rainer Willeke Foto: Privat / WP

2 Nehmen Sie (letztmalig in Ihrer Funktion als Ortsvorsteher von Hagen) daran teil?

Ja, ich nehme teil, habe die Einladung der Südwestfalen Agentur aber auch an andere ehrenamtlich Aktive weitergeleitet, so dass wir zu mehreren sind.

3 In Hagen wird bereits intensiv an der Dorfzukunft gearbeitet, was liegt derzeit besonders im Fokus?

Die Einbeziehung jüngerer Menschen in die verschiedenen Aktivitäten zur Dorfentwicklung. Das bedeutet auch, dass neue Ziele definiert werden können. Vielleicht gibt der „Tag der Dörfer“ spannende Anregungen.