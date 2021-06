Arnsberg/Sundern: Experte gibt A-46-Gegnern Rückenwind

Arnsberg/Sundern. Ein Verkehrsforscher aus Dortmund sagt, der A-46-Lückenschluss werde die Probleme nicht lösen, sondern sogar verstärken. Ein Beispiel aus Neheim.

Die „Gruppeninitiative gegen den Bau der A46 – Für eine Region ohne Autobahn“ (GigA46) bekommt Rückenwind für ihr Vorhaben. Nach Angaben eines Verkehrforschers der Technischen Universität Dortmund, Professor Johannes Weyer, werde der geplante Bau der Autobahn 46 zwischen Hemer, Menden, Wickede und Arnsberg die Verkehrsprobleme der Region nicht lösen, sondern für mehr Staus und neuen Frust sorgen, wird der Verkehrsforscher in einer Mitteilung der Initiative zitiert.

In einer Arbeit habe Johannes Weyer typische Wegstrecken von Berufspendlern, aber auch von heimischen Unternehmen durchgerechnet und sei zu dem Ergebnis gekommen, dass sich die Fahrzeiten keinesfalls - wie oft behauptet - halbieren werden. Im Gegenteil: „Die Ergebnisse sind verblüffend und stellen die Argumente der Autobahn-Befürworter in Frage. Die Fahrzeiten durch eine neue A46/B7n werden sich, wenn überhaupt, für viele Autofahrer nur geringfügig reduzieren. Durch zunehmenden Verkehr werden sie sogar teilweise länger sein als bisher“, so Johannes Weyer weiter.

Für seine Untersuchung habe er zufällig Adressen von Wohnorten in der Region ausgewählt, und zwar in Menden, Balve und Arnsberg. Die jeweiligen fiktiven Arbeitsstätten liegen dabei in Dortmund, Bochum und in Iserlohn. Die Streckenangaben in Kilometern für die Fahrten basieren auf Daten aus Google Maps. Die Fahrzeiten per Pkw wurden errechnet, indem innerorts ein Schnitt von 30 Kilometer pro Stunde, außerorts 45 km/h und auf Autobahnen 85 km/h zugrunde gelegt wurde. Dies seien nicht die erlaubten Höchstgeschwindigkeiten, sondern realistische Durchschnittsgeschwindigkeiten, die sich aus den Daten errechnen lassen, die man erhält, wenn man bei Google Maps eine Abfahrtzeit um 23 Uhr eingibt – also eine Zeit ohne Staus.

Professor Johannes Weyer, Verkehrsforscher an der Technischen Universität Dortmund. Foto: Privat

Ein Beispiel: Auf dieser Grundlage spare eine Frau, die von ihrem Wohnort in Balve bis zu ihrem Arbeitsplatz in Dortmund pendelt, durch die A46/B7n lediglich eine Minute Fahrzeit ein. Außerdem müsste sie einen Umweg von 2,9 Kilometern über Menden nehmen. Eine andere Frau, die von Neheim nach Iserlohn fährt und die gesamte neue Straße befahren kann, macht auf der gesamten Strecke sechs Minuten gut.

Experte gibt A-46-Gegner Rückenwind

Johannes Weyer kritisiert indes den sogenannten induzierten Verkehr.„Jede neue Straße, jede neue Autobahn macht das Autofahren attraktiver. Immer mehr Menschen nutzen deshalb das Auto und produzieren so zusätzlichen Verkehr und neue Staus“, sagt er.

Die Modellrechnungen gehen deshalb davon, dass der Straßenverkehr in der Region aufgrund des zusätzlichen Verkehrs, den die A46/B7n mit sich bringt, mittelfristig um 15 Prozent wachse. „Ein Nutzen für die Region ist nicht erkennbar, weder für die hier lebenden Menschen noch für die heimischen Unternehmen. Die neue Autobahn löst die Verkehrsprobleme nicht“, so Prof. Johannes Weyer.

Die ausführlichen Untersuchungen von Professor Johannes Weyer sind im Internet unter www.johannesweyer.de/A46sieben.html veröffentlicht.

