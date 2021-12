Arnsberg/Sundern: Expertengespräch zur Impfung von Kindern

Arnsberg. Das von unserer Zeitung initiierte Gespräch wird gestreamt. Schicken Sie uns ihre Fragen an die teilnehmenden Experten vorab.

Die reguläre Impfung von Kindern zwischen fünf und elf Jahren startet in Nordrhein-Westfalen im Verlauf dieser Woche.

Der Beratungsbedarf bei Eltern ist vielfach noch hoch. Unsere Zeitung wird am kommenden Mittwoch, 15. Dezember, um 18 Uhr zu einer Expertenrunde mit Kindermedizinern einladen, die wir live oder zeitnah auf wp.de/arnsberg ins Netz streamen werden. Leserinnen und Leser können uns vorab ihre Fragen mailen, die wir den Experten unbedingt stellen sollen.

Schicken Sie uns vorab Ihre Fragen an die Experten An der Gesprächsrunde nehmen Dr. Bartholomäus Urgatz, (Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin Klinikum Hochsauerland/Karolinen-Hospital Hüsten), Özcan Sönmez (Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, mit Kinderarztpraxis in Neheim) und Werner Kemper (Geschäftsführung Klinikum) teil. Fragen an die Experten vorab senden Sie bitte per E-Mail an die Adresse Martin.Haselhorst@funkemedien.de. Das Expertengespräch wird auf wp.de/arnsberg zu sehen sein.

Aus fachlicher Sicht werden Dr. Bartholomäus Urgatz, Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin am Klinikum Hochsauerland am Standort Karolinen-Hospital Hüsten, und Özcan Sönmez, Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, mit Kinderarztpraxis an der Neheimer Friedenstraße, Rede und Antwort stehen. Dr. Urgatz ist auch Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin, Facharzt für Kinderkardiologie, Facharzt für Neonatologie. Özcan Sönmez hat eine Zusatzausbildung für pädiatrische Pneumologie (Lungenheilkunde bezogen auf Kinder).

Es stehen damit also hoch qualifizierte Fachleute bereit. Die Fragen werden von unserem Redakteur Martin Schwarz und Redaktionsleiter Martin Haselhorst gestellt.

Die Impfangebote für die Fünf- bis Elfjährigen starten am Freitag, 17. Dezember

Damit die Impfungen möglichst kindgerecht verlaufen und um dem besonderen medizinischen Beratungsbedarf der Eltern zu entsprechen, soll der Schwerpunkt der Kinderimpfungen in den Praxen der Kinder- und Jugendmedizinerinnen und -mediziner liegen und um das Angebot der Hausärztinnen und Hausärzte ergänzt werden.

Die Ärztinnen und Ärzte führen die Impfungen eigenständig durch. Zusätzlich werden die Kreise und kreisfreien Städte spezielle Angebote für die Impfung der Fünf- bis Elfjährigen schaffen. Diese Angebote werden von den Kreisen und kreisfreien Städten dezentral vor Ort organisiert und starten am Freitag, 17. Dezember.

Auch das Klinikum Hochsauerland will an seinem Impfzentrum an der Petrischule Hüsten alsbald Impfungen von 5- bis 11-Jährigen anbieten.

