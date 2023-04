Arnsberg/Sundern: Fahrrad-Busse nehmen wieder Fahrt auf

Sundern/Arnsberg/Ense. Angebot der RLG startet am kommenden Sonntag, 23. April.

Radfahrer aufgepasst: Am Sonntag, 23. April, nehmen die RLG-Fahrrad-Busse wieder Fahrt auf. Immer sonntags und an Feiertagen sind die Linienbusse auf der Strecke Sundern – Hüsten – Neheim – Niederense – Günne (Möhnesee) – Soest mit einem extra für den Radtransport gebauten Anhänger unterwegs. Dafür werden die Linien R25, R54 und C4 miteinander kombiniert. So kann man bei nahezu allen Fahrten ohne Umstieg mit Bus und Rad aus dem Sauerland zum Möhnesee oder bis in die Börde fahren. In Gegenrichtung lädt der Sorpesee in Sundern zum Radfahren ein.

Der Fahrrad-Bus ist ideal für Ausflügler mit Rad, aber auch für Leute ohne fahrbaren Untersatz, die sich bequem ein Stück durch das Röhrtal oder über die Haar chauffieren lassen möchten. Umwelt- und familienfreundlich erreicht man so ganz kraftschonend die Ausgangspunkte zu zahlreichen schönen Rad- oder Wandertouren der Region.

Zustieg an jeder Haltestelle

Der Zustieg oder Ausstieg mit dem Rad ist an jeder Haltestelle entlang des Linienweges möglich. Auf den Anhängern ist Platz für 16 Räder. Anders als im üblichen Linienverkehr sind Räder, die im Fahrrad-Bus mitfahren, vom normalen Tarif befreit, sie werden kostenlos befördert. Für Fahrgäste gelten im Fahrrad-Bus alle Tickets des Westfalen-Tarifs. Wer den Fahrrad-Bus für eine Hin- und Rückfahrt nutzen möchte, ist mit dem 9 Uhr Tagesticket für einen Erwachsenen inklusive drei Kinder oder dem 9 Uhr Tagesticket für fünf Personen besonders günstig unterwegs. Infos zum Fahrrad-Bus Sundern - Soest sind im Internet unter www.rlg-online.de eingestellt. Unterwegs bietet die kostenlose App mobil info Orientierung in Echtzeit zu Fahrplänen sowie Zugang zu Handy-Tickets des Westfalentarifs/zum Deutschlandticket.

Kostenlose Fahrplanauskünfte an allen Tagen rund um die Uhr bei der Schlauen Nummer NRW: 08006 / 50 40 30.

