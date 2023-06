Arnsberg/Sundern: Familien-Tipps für schöne Ferien zu Hause

Arnsberg/Sundern. Urlaubsgefühle können auch ohne Reisen aufkommen: Bootsfahrten, simulierte Flüge, Gipfelausblicke, Strandvergnügen und jede Menge Spiel und Spaß

Sechs Wochen Sommerferien können lang werden für Kinder und Jugendliche - vor allem dann, wenn in diesem Jahr keine Reise möglich ist und der Urlaub vor der Haustür verbracht werden soll. Langweilig muss es dennoch nicht werden. Unsere Zeitung nennt in der Rubrik „Unsere 11“ elf Tipps für spannenden Aktionen an den freien Tagen.

1 Bootsfahrt auf dem Sorpesee

Eine Schifffahrt vermittelt immer Urlaubsgefühle. An sechs Tagen in der Woche fährt die MS Sorpesee über den See. Von Bord auf lässt sich der ganze See von der Wasserseite aus genießen. Empfehlenswert ist auch eine Fahrt über den See und auf der Ostseite zurück wandern.

Zeiten: Dienstag bis Sonntag (Montag Ruhetag); Abfahrtzeiten Sorpedamm: 11 bis 16 Uhr stündlich; Abfahrtzeiten Amecke: 11.30 – 16.30 Uhr stündlich (letzte Abfahrt, Fahrtende Sorpedamm)

Preise: In der Familienkarte für Eltern mit zwei eigenen Kindern von fünf bis 14 Jahren kostet die Schifffahrt im Linienverkehr nur 30 Euro, jede weitere Fahrkarte für ein eigenes Kind kostet nur drei Euro. Gleiches gilt für Großeltern mit ihren Enkelkindern. Ansonsten kostet die Hin- und Rückfahrt sechs Euro für Kinder (bis 14) und 12 Euro für Erwachsene. Eine einfache Fahrt kostet 4 und Euro.

Infos: www.sorpesee.nrw; 0171/ 7292475

MS Sorpesee by night Foto: Matthias Schäfer / WP

2 Grillboot auf der Möhne

In einer großen Gruppe - vielleicht ja auch mit zwei Familien - bereitet ein Grillabend auf dem Möhnesee Spaß. Große Grill-Flöße vermietet der Bootsverleih Höcker am Südufer des Möhnesees. Vom Boot aus lässt sich auch mitten auf dem See baden gehen.

Preise: Das Grill-Floß für eine Stunde kostet 75 Euro, für zwei Stunden 140 Euro und für drei Stunden 210 Euro.

Infos: www.hoecker-moehnesee.de; 02924/5555

Bootsverleih Höcker am Möhnesee. Foto: Martin Haselhorst

3 Abenteuer im Wildwald

Im Wild- und Kletterwald im Wildwald Voßwinkel kommen große und kleine Abenteurer auf ihre Kosten. Hier werden Gruppen-Events für Kinder und Erwachsene angeboten. Der Kletterwald bringt Spaß und Herausforderung für Familien mit erwachsenen Kindern. Für „Kleinere“ bietet der Wildwald an dere Gruppenangebote, die aber allesamt vorgebucht werden müssen. Ansonsten ist eine Wanderung im Wildwald immer eine spannende Rallye durch die heimische Natur.

Zeiten: Täglich 9 bis mindestens 17 Uhr.

Preise: Familie 2 eigene Kinder 16 Euro (Wochenende 21 Euro), Kinder vier bis 16 Jahre 4 Euro (5), Erwachsene 5 Euro (7); Gruppenangebote nach je nach Angebot und Anfrage

Infos: www.kraeftespiel.de (Team Kletterwald), www.wildwald.de

4 Eintauchen ins Mittelalter

Eintauchen in das Mittelalter lässt sich bei einem Besuch des Arnsberger Schlossberges. Innerhalb historischer Mauern eröffnet sich ein toller Blick über die Stadt und das Sauerland. Imposant ist das Betreten des Schlossberges durch das ritterliche Tor. Ein Ort zum Träumen, der Fantasie weckt. Verbinden lässt sich der Schlossberg in einer Tagestour durch die Altstadt mit Besuch des Sauerlandmuseums und seinen Kinderaktionen (www.sauerland-museum.de), der Ruhr-Terrasse an der Ruhrstraße 8 oder auch dem Wasserspielplatz an der Promenade.

Zeiten:immer zugänglich.

Preise: kein Eintritt am Schlossberg.

5 Das besondere „Airlebnis“

Ein Weg wie für Familien gemacht. Der Airlebnisweg führt einmal rund um das Amecker Vorbecken in Sundern und bietet allen Altersklassen etwas: Wasserspielplatz, Wald-Hörrohr, Barfußpfad, Kräutergarten und Spiegelgalerie. Ein Rundgang ist 3,4 Kilometer lang und hat mehrere Stationen für Getränke, Eis und Snacks unterwegs.

Zeiten: immer zugänglich

Preise: kein Eintritt

Infos: www.sorpesee.com

Airlebnisweg Amecke in Sundern Foto: Bertelt / WP

6 Mal ganz hoch hinaus

Hoch hinaus auf das Dach von Sundern. Türme üben auf Kinder immer wieder einen Reiz aus. Der Schombergturm im beschaulichen Wildewiese verschafft bei klarem Wetter wahnsinnige Aussichten über Berge und Wälder bis in das Münsterland hinein. Der Schombergturm liegt ungefähr 175 Meter südwestlich des 647 Meter hohen Berggipfels. Im Jahre 2006 wurde er als 60 Meter hoher Stahlfachwerkturm errichtet. Die Turmbesteigung ist mit großen und kleinen Wanderungen (zum Beispiel nach „Faulebutter“ und zurück) und einer Einkehr bei „Steinberg’s“ zu verbinden.

Zeiten: immer zugänglich

Preise: Turmbesteigung gratis

7 Interaktive Spielstationen

Auf der Großen Wiese in Hüsten zwischen Freizeitbad Nass (empfiehlt sich auch als Programmpunkt/www.nass-arnsberg.de) und Stadion Große Wiese ist der Solepark entstanden. Hier wurden Spielstationen für Kinder und auch erwachsene errichtet, an denen die Nutzer digital vernetzt und Aufgaben gestellt bekommen. Interaktive Spielmodule fordern Geist, Motorik und auch fußballerisches Können. Stärkung, Getränke oder ein Eis gibt es am Nass im öffentlich zugänglichen Bistro.

Zeiten: immer zugänglich

Preise: kein Eintritt

Spielplatz Solepark Hüsten. Foto: Thomas Nitsche / WP

8 Urlaubsgefühl amSorpe-Beach

Nichts ist schöner als Schwimmen in einem richtigen See oder Meer - so etwas macht Urlaub aus. Der Sorpesee hat das in seinem Strandbad zu bieten. Alles was es für einen Urlaubstag braucht, wird ebenfalls geboten: Tretboot-, Sonnenschirm- und Sonnenliegenverleih.

Selbst ein Strandkorb ist zu mieten.

Zeiten: täglich von 10 bis 18.30 Uhr; Ab dem 7. August (nach den Sommerferien); Montag bis Freitag 13 bis 18.30 Uhr; Sa + So 10 bis 18.30 Uhr

Preise: Erwachse vier Euro, Kinder und Jugendliche drei Euro.

Strandbad Sorpesee Foto: Sorpesee GmbH / WP

9 Bauernhofurlauban einem Tag

Bauernhoferlebnisse für die ganze Familie macht u.a. „Potts Bauernhof“ in Sundern-Allendorf möglich. Auf dem Hof werden nach vorheriger Buchung abwechslungsreiche Programme inklusive Ponyreiten angeboten. „Bauernhofurlaub“ für einen Tag ist so möglich. In der kommenden Woche wird zudem noch ein zweitägiger Ponyreiten-Minikurs angeboten.

Preise: 1 Stunde 60 Euro Erlebnisprogramm für bis zu zehn Personen jede weitere Person 10 Euro; zwei Stunden 120 Euro Erlebnisprogramm für bis zu zehn Personen – jede weitere Person 15 Euro; drei Stunden 180 Euro, Erlebnisprogramm für bis zu zehn Personen jede weitere Person 20 Euro. Ein Rucksackpicknick kann gerne mitgebracht werden.

Mini-Ponyreit-Kursus: 27. und 28. Juni (1. FW); Für Kinder von drei bis fünf Jahren; 15.30 bis 18 Uhr 80 Euro für zwei Tage.

Infos: www.pottsbauernhof.de

10 Den Urlaubsflugsimulieren

Auch ältere Jugendliche und erwachsene Kinder wollen ab und an eine Ferienerlebnis mit der ganzen Familie haben. Ein besonderes Event könnte da ein Selbstversuch im Flugsimulator sein. Bei der PBS Flight Simulation im Talweg 8 in Sundern können verschiedene Flugzeugtypen vom Kleinflugzeug bis zum Airbus 320 simuliert geflogen werden – nach einer 20-minütigen Einweisung geht es los. Der Spaß ist allerdings nicht ganz preiswert.

Preise: Airbus A 320 für 149 Euro / Stunde. Jede weitere Stunde kostet nur noch 119 Euro;

Infos und Buchung: Tel.: +49-2933-7861393, Mail: info@

pbs-flight-simulation.de

In Sundern ist jetzt das Fliegen in einem von mehreren Simulatoren möglich: Bei PBS im Talweg Foto: Matthias Schäfer / WP Sundern

11 Familientag beim Minigolf

Sportliches Miteinander mit Spaß verspricht ein Besuch auf der Minigolfanlage des MSK Neheim-Hüsten. Auf den gut gepflegten Bahnen des Vereins am Neheimer Stadtwald können sich alle Leistungsklassen probieren – auch kleinere Kinder können erste Erfahrungen mit dem Minigolfschläger machen. Nach der Runde Mini- oder Miniaturgolf können Besuchende gerne noch die beiden Filzgolfbahnen für ein paar Trainingsschläge nutzen.

Zeiten: Dienstag bis Samstag Einlass von 13 bis 20 Uhr; Sonn- und Feiertag Einlass 10 bis ca. 20 Uhr.

Preise: Erwachsene 3,50 Euro, Kinder bis 14 Jahre 2 Euro; KNAX-Club Mitglieder 1,50 Euro; Familienkarte (zwei Erwachsene / zwei Kinder)10 Euro.

Minigolfspaß auf der öffentlichen Anlage des MSK Neheim-Hüsten Foto: WP-BILD, / WP

