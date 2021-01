Arnsberg / Sundern: Fehler bei der Vergabe von Impfterminen

Arnsberg/Sundern. Einige Bürger haben nur einen Ersttermin erhalten, aber keinen Zweittermin. Was sie jetzt beachten sollten.

Die ersten Tage der Impf-Terminvergabe waren turbulent, es kam zu einem Systemausfall und technischen Störungen. Unter anderem haben einige Senioren fälschlicherweise nur einen Erst-, aber noch keinen Zweittermin bekommen.

Der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe (KVWL) ist das bekannt. Sie informiert nun die Betroffenen, was in diesem Falle zu tun ist: "Aufgrund eines technischen Fehlers konnten die Zweittermine für die Corona-Impfung

nicht immer direkt mit dem Ersttermin gebucht werden", heißt es in einer Erklärung. "Wenn Sie von diesem Umstand betroffen sind und einen Ersttermin erhalten haben, aber keinen Zweittermin: Bitte nehmen Sie den Ersttermin wahr! Sie erhalten Ihren Zweittermin in diesem Fall von der KVWL bei Ihrem Ersttermin im Impfzentrum. Sie müssen nicht selbst aktiv werden.“

Gelegentlich landen die Termin-Bestätigungsmails auch im Spam-Ordner. Die Bürger sollten deshalb auch ihren Spam-Ordner überprüfen. „Wir haben in den vergangenen Tagen mit sehr vielen großen und kleinen Problemen zu kämpfen gehabt und es läuft sicherlich an der einen oder anderen Stelle noch nicht alles so, wie wir es uns

für die Bürger in Westfalen-Lippe wünschen würden. Alle Beteiligten haben in den vergangenen zwei Tagen unermüdlich daran gearbeitet, die Funktionalität der Systeme schnellstmöglich wiederherzustellen und anzupassen“, erklärt Dr. Dirk Spelmeyer, Vorstandsvorsitzender der KVWL.

