Arnsberg/Sundern: Feuerwehren erneut im „Unwetter-Modus“

Arnsberg/Sundern. Auch heute erwartet der Deutsche Wetterdienst Unwetter in der Region. Die Feuerwehren sind – wie immer – gut vorbereitet.

Am Donnerstagabend blieb die Wetterlage im westlichen Teil des Hochsauerlandkreises weitestgehend entspannt, doch bereits aab Freitagmittag könnte es ungemütlich werden: Dazu der Deutsche Wetterdienst: „Ab den Mittagsstunden kommen auf NRW und Rheinland-Pfalz übergreifende schwere Gewitter mit erhöhter Unwettergefahr zu.“ Dabei rechnen die „Wetterfrösche“ lokal mit extrem heftigem Starkregen um 40 Liter pro Quadratmeter in kurzer Zeit, Hagelkörnern bis fünf Zentimeter und schweren Sturmböen bis Orkanböen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 und 130 Stundenkilometern. Vereinzelte Tornados seien nicht ausgeschlossen», prognostizierte der DWD in Offenbach am Morgen. Am Freitagnachmittag ziehen die Gewitter dann ostwärts, am Abend kann es auch im Süden des Landes einzelne kräftige Gewitter mit Unwetterpotenzial geben.

Die heimischen Feuerwehren sind – wie stets – auf Unwetter-Einsätze vorbereitet, besondere Maßnahmen im Vorfeld wurden bisher aber nicht getroffen. Die Lage wird genauestens beobachtet, auch bei der Leitstelle auf Kreisebene. Für Arnsberg gilt, falls erforderlich, wäre ein Krisenstab in Minutenschnelle gebildet und käme in der Wache Neheim zusammen. In Sundern erfolgt die Koordination aller Maßnahmen von der Hauptwache in der Settmeckestraße aus.

Was können Sie tun, um sich zu schützen?

• Die Wetterlage genau beobachten• Informationsquellen der Wetterdienste im Radio, Fernsehen und Internet nutzen

• Auf Warnungen durch die Warn-App Nina und der Behörden achten und diese unbedingt befolgen

• Im Falle eines Unwetters die Rufnummer 112 nur für wirkliche Notrufe nutzen

• An Menschen in der Umgebung denken, die hilfsbedürftig sind oder die deutsche Sprache nicht verstehen. Sie benötigen Hilfe

• Im Falle eines schweren Unwetters ist die oberste Regel: zu Hause bleiben, im Freien droht Gefahr durch herabstürzende Äste oder Dachziegel und umherfliegende Gegenstände.

• Bei Hagel und Wirbelstürmen daheim/in Büros die Fenster, Roll- oder Fensterläden schließen und sich von ungeschützten Öffnungen fernhalten. Wenn noch ausreichend Zeit ist, im Freien bewegliche Gegenstände sichern.

• Suchen Sie einen innen liegenden Raum im Erdgeschoß auf. Meiden Sie jedoch Kellerräume, da diese sehr schnell von Wasser geflutet und zu lebensbedrohlichen Fallen werden können.

• Meiden Sie Räume mit großer Deckenspannweite wie zum Beispiel Hallen. Nehmen Sie empfindliche Geräte vom Netz oder verwenden Sie einen Überspannungsschutz.

