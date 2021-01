Arnsberg/Sundern: Für alle Narren gilt jetzt „Maske auf!“

Arnsberg/Sundern. Mit der Aktion „Maske auf!“ wollen unsere Zeitung und die Volksbank Sauerland närrische Stimmung für Zuhause in schwerer Coronazeit vermitteln.

Die Masken-Zeit hatten sich die Karnevalisten in Arnsberg und Sundern anders vorgestellt. Der närrische Maskenball aber fällt aus- die Corona-Pandemie hat die Jecken im Griff und lässt an Schunkeln, Prunksitzungen oder Vorzeigeprojekte wie den Arnsberger Seniorenkarneval nicht im Traum denken. Unsere Zeitung will die fünfte Jahreszeit aber nicht ganz vergessen: Wir suchen in der Aktion „Masken auf!“ die originellsten Karnevalsmasken und Verkleidungen, wollen diese veröffentlichen und vergeben dafür in Kooperation mit der Volksbank Sauerland 1554 Euro an die Karnevalsvereine sowie vier Einzelpreise.

Karnevalsmaske@home Schicken Sie uns bitte Ihr Foto/Selfie von ihrer närrischen Maske für Karneval Zuhause an arnsberg@westfalenpost.de Nennen Sie uns Namen, Alter, Wohnort und Lieblingskarnevalsgesellschaft und ergänzen Sie den Mutmacher-Spruch: „Ich wünsche mir, dass….“ Die Volksbank vergibt an die Karnevalsgesellschaften mit den meisten Fans 555, 444, 333 und 222 Euro. Einzelgewinner erhalten 25-Euro-Gutscheine von Getränke Korte.

Schicken Sie uns Ihr Foto einer kreativen Maske oder Verkleidung. Unsere Zeitung sucht vier Einzelgewinner aus. Zudem erhalten die Karnevalsvereine Blau-Weiß Neheim, HüKaGe, Flotte Kugel Sundern und KLAKAG 555, 444, 333 oder 222 Euro Preisgeld - je nachdem, wie viele Fotos von welcher Gesellschaft eingereicht werden.

Bewerbungen mit Bild und Wunschspruch an arnsberg@westfalenpost.de