Corona-Impfung Arnsberg/Sundern: Gemischte Impfbereitschaft in Pflegeheimen

Vor allem manch junge Mitarbeiterinnen haben angesichts von Familienplanung Angst vor möglichen Folgewirkungen.

Arnsberg/Sundern. Nicht alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Krankenhäusern, Pflege- und Seniorenheimen sind bereit, sich gegen Covid-19 impfen zu lassen. Was beispielsweise die für die Arbeitsorganisation Verantwortlichen in den Seniorenheimen vor bis dahin ungeahnte Herausforderungen stellen könnte. Der Caritasverband dagegen meldet eine hohe Impfbereitschaft.

"Das ist eine ganz schwierige Geschichte," räumt dann auch Gundula Wenzel als Leiterin des Oeventroper Elisabethheims unumwunden ein. Denn die Impfung in dieser von den Hiltruper Missionsschwestern getragenen Einrichtung ist durch, Ende der kommenden Woche steht lediglich noch die erforderliche Zweitimpfung an

Gundula Wenzel: "Beim Personal hätte ich mir mindestens 80 Prozent gewünscht"

Ergebnis: 90 Prozent der 60 Heimbewohner sind geimpft, aber nur 55 Prozent des 75 Köpfe starken Pflegepersonals. "Und gerade beim Personal," sagt Wenzel, "hätte ich mir mindestens 80 Prozent gewünscht."

Allerdings macht die langjährige Heimleiterin deshalb aus ihrem Herzen keine Mördergrube: "Die geringe Impfquote bei den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist zwar schade, aber das ist letztlich eine ganz persönliche Angelegenheit."

Besonders bei jungen Mitarbeiterinnen gibt es Ängste vor möglichen Folgewirkungen

Deshalb könne sie die zögerliche Haltung beziehungsweise die Entscheidung gegen eine Impfung auch durchaus nachvollziehen. "Besonders bei den jungen Mitarbeiterinnen, die angesichts von Familienplanungen Ängste vor möglichen Folgewirkungen haben."

Natürlich aber gebe es auch manche Mitarbeiter, so Gundula Wenzel, die zunächst einmal abgewartet hätten, um zu schauen, wie der Hase laufe. "Aber das Impfen ist bei uns im Haus sehr gut gelaufen. Ohne jegliche Nebenwirkungen, sieht man einmal von einigen geröteten Impfstellen ab, doch das ist ja schließlich nichts Ungewöhnliches."

Ein Nachimpfen ist im Elisabethheim nicht möglich

Und so hätten sich im Nachklang noch zahlreiche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemeldet, um ebenfalls gegen das Corona-Virus geimpft zu werden. "Aber das Angebot war für alle gleich: Es gibt hier bei uns keine Folgetermine mehr." Möglicherweise habe es aber auch bei manchen Nachzüglern an tiefergehenden Informationen zur Impfthematik gefehlt.

Deshalb müssten diese Personen jetzt warten, bis deren jeweilige Kategorie zum Impfen aufgerufen werde und dann ins Impfzentrum nach Olsberg fahren.

Bei einer plötzlichen Infektionswelle droht der Ausfall ganzer Teams

Und was bedeutet das nun für die Arbeitsabläufe im Elisabethheim? "Die Dienstpläne bleiben so wie sie sind. Aber wenn plötzlich eine Infektionswelle auf uns zukommen sollte, droht der Ausfall ganzer Teams. Dann werden wir fachübergreifend arbeiten, um die Defizite aufzufangen. Was natürlich nicht einfach werden wird."

Dem Elisabethheim in Oeventrop ist übrigens noch eine Abteilung "Betreutes Wohnen" und ein Bereich für ältere Schwestern des Hiltruper Ordens angegliedert.

Caritasverband meldet hohe Impfbereitschaft bei Personal und Heimbewohnern

"Wir sind sehr froh darüber, dass es jetzt auch in Deutschland die Möglichkeit gibt, sich impfen zu lassen. In unseren stationären Pflegeeinrichtungen," sagt Christian Stockmann, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbandes, "wurde inzwischen mit dem Impfen begonnen. Nach aktuellem Stand möchten rund dreiviertel der KollegInnen und vermutlich nahezu alle BewohnerInnen das Impfangebot annehmen."

Man erwarte aber aufgrund der noch ausstehenden Anmeldung zur Impfung und der Informationsgespräche weitere Rückmeldungen. "Die Einrichtungen werden in der nächsten Zeit dann alle von den mobilen Impfteams aufgesucht. Herausfordernd wird aber auch noch unter anderem die Versorgung im ambulanten Bereich."

Christian Stockmann: Von Beginn an großen Wert auf die Sicherheit gelegt

„Wir haben seitens unseres Verbandes von Beginn an großen Wert auf die Sicherheit der Menschen gelegt, die wir begleiten, und auch auf die Sicherheit unserer KollegInnen und die erforderlichen Schutzmaßnahmen vorgehalten," so Stockmann.

"Vom Hygienekonzept über das flächendeckende präventive Testen der Kolleginnen und Kollegen seit über einem halben Jahr bis zur Anschaffung von modernen Filteranlagen für alle neuralgischen Räume in unseren Einrichtungen. Jetzt ist die Impfung ein weiterer wichtiger Schritt zur Bekämpfung des Corona-Virus“, begrüßt Christian Stockmann die weitere Schutzmaßnahme.

Caritasverband verurteilt bewusst lancierte Desinformationen

Aber: "Wir bedauern außerordentlich und kritisieren auf das Schärfste, dass es gerade bezüglich der Impfung zu großen Unsicherheiten aufgrund von bewusst lancierten Desinformationen kommt, um die Bevölkerung zu verunsichern. Einige dieser irritierenden Informationen lassen sich auch auf Quellen der sogenannten Querdenker-Szene und Impfgegner zurückführen. So wurden in der letzten Zeit sogar soziale Einrichtungen von Rechtsanwaltskanzleien angeschrieben, um vermutlich Unsicherheit zu verbreiten beziehungsweise sogar einzuschüchtern," schimpft Christian Stockmann.

Mehr Aufklärungsarbeit von Ministerium und RKI gefordert

„Aus diesem Grund halten wir es für unbedingt erforderlich, dass hier auch das Ministerium und das RKI noch deutlicher informieren und die Bevölkerung aufklären“, so Stockmann.

„Wir als Caritasverband haben schon sehr früh zusammen mit unserer Betriebsärztin und den niedergelassenen Ärzten über die Impfung informiert und alle wichtigen Fakten seitens des Ministeriums und des Robert-Koch-Instituts im Verband zur Verfügung gestellt.“

Hohe Impfbereitschaft im Allendorfer "Kursana Quartier"

Sehr hoch ist hingegen die Bereitschaft im "Kursana Quartier" in Allendorf: „Die Impfbereitschaft bei unseren Bewohnern und den Pflegemitarbeitern geht gegen 100 Prozent“, berichtet Quartiermanager Volker Krol.

Natürlich seien Ängste da, aber die andere Angst, selbst Corona zu bekommen, sei größer. „Lieber würden wir mit dem Moderna-Serum impfen“, erklärt Krol weiter.

Insgesamt sei das Haus an der Allendorfer Straße vorbereitet, die Bereitschaft sei abgefragt. Nun warte man auf einen Termin. Das allerdings sei schwierig, da man kein Haus gemäß Sozialgesetzgebung Paragraph 71 sei. Dennoch liefen die Bemühungen weiter, einen Impftermin in naher Zukunft zu erhalten.

"Alloheim Senioren Residenzen SE" geben keine Auskunft

Keine Auskunft erteilte dagegen das Pflegezentrum in der Sunderner Settmecke, das von den "Alloheim Senioren Residenzen SE" betrieben wird, über die Impfbereitschaft von Bewohnern und Mitarbeitern.​

