Arnsberg/Sundern: Gewitternacht fordert die Feuerwehren

Einsatz am 20. Juni 2021 - schweres Gewitter

Arnsberg/Sundern. Eine Windhose zog durch das Gewerbegebiet Dümpel. Allein im Stadtgebiet Sundern mussten die Wehr zu über 30 Einsätzen ausrücken.

Während die Stadt Arnsberg vergleichsweise glimpflich durch das schwere Gewitter in der Nacht zu Sonntag gekommen ist, hatte die Feuerwehr in Sundern dagegen nach dem schweren Starkregenereignis Anfang Juni erneut viel zu tun:

Insgesamt über 30 Einsätze - vorwiegend Überflutungen und umgestürzte Bäume- sind verzeichnet. Erst um 7.30 Uhr am Sonntagmorgen waren ein Teil der 60 Einsatzkräfte wieder zurück. Einige Einsätze laufen zur Zeit- Stand 9.30 Uhr - noch

Windhose zieht durch Gewerbegebiet Dümpel

Bereits bis 3.45 Uhr am Sonntag hatte die Sunderner Wehr nach Durchzug der Gewitterzelle 14 Einsatzstellen abgearbeitet. Die Einheiten aus Sundern und Stemel hatten dabei am meisten im Gewerbegebiet Dümpel zu tun. Dort war vermutlich eine Windhose durchgezogen, die größere Schäden an Gebäuden und abgestellten Fahrzeugen verursacht hatte. Auch Bauzäune und Bäume sind dort umgestürzt.

Bis 6 Uhr morgens waren dann 25 Einsatzstellen abgearbeitet, doch drei weitere wurden in der Kernstadt von der Kreisleitstelle gemeldet. Hier vor allem in der Parkstraße.

Umgestürzte Bäume und Überflutungen

Mit Sonnenaufgang wurde im Stadtgebiet Sundern das Ausmaß des Unwetters deutlich: In vielen Gärten und auf Privatgrundstücken waren Bäume umgefallen, viele drohen noch immer umzufallen. Zudem sind einige Dächer von Wohn- und Gewerbegebäuden beschädigt worden. Jetzt stehen Aufräumarbeiten an.

Im Einsatz in dieser langen Gewitter-Nacht waren die Einheiten aus Sundern, Stemel, Hagen und Hellefeld.

Ortswechsel: In Arnsberg musste die Wehr zu zwei Einsätzen ausrücken. Im Stadtbruch musste ein Baum von der Fahrbahn geräumt werden, auf der Ringstraße drohte ein Baum auf einen Pkw zu stürzen. Die Wehr hatte die Lage aber schnell im Griff.

Täglich wissen, was in Arnsberg passiert: Hier kostenlos für den WP-Arnsberg-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg