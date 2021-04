Arnsberg/Sundern: Gottesdiensttermine über die Ostertage

Die evangelischen und katholischen Kirchengemeinden in Arnsberg und Sundern teilen ihre Gottesdiensttermine mit.

Arnsberg/Sundern. In der Karwoche und an den Osterfeiertagen werden von den katholischen und evangelischen Kirchengemeinden zahlreiche Gottesdienste angeboten. Wegen der Corona-Schutzvorschriften haben sich einige Kirchengemeinden entschieden, gänzlich auf Präsenzgottesdienste zu verzichten und stattdessen Livestream-Gottesdienste anzubieten. Es gibt aber auch örtliche Angebote, wo die Gläubigen zwischen virtuellem Gottesdienst oder Präsenzgottesdienst wählen können. Nachfolgend ein Überblick über die Gottesdiensttermine von Gründonnerstag bis Ostermontag.

Katholische Gottesdienste

Neheim

In der Neheimer Pfarrei St. Johannes Baptist gibt es Präsenzgottesdienste. Für Osternacht und Ostersonntag ist die Teilnahme nur nach vorheriger Anmeldung möglich. Gründonnerstag: In St. Johannes, St. Elisabeth, St. Franziskus und St. Urbanus beginnen um 20 Uhr die Abendmahlfeiern, anschließend Ölbergstunde. Karfreitag: 8.15 Uhr Trauermette; Karfreitagsliturgie um 15 Uhr in St. Johannes, St. Elisabeth, St. Franziskus und St. Urbanus. Karsamstag: 8.15 Uhr Trauermette in St. Johannes, 12 Uhr Speisensegnung in St. Elisabeth; Osternachtsfeiern am Karsamstag, jeweils um 21 Uhr in St. Johannes, St. Joseph und St. Michael, am Ostersonntag um 6 Uhr in St. Franziskus. Ostersonntag Messe um 8, 11 und 18.30 Uhr in St. Johannes, um 9.30 Uhr in St. Urbanus, um 10.30 Uhr in St. Isidor, 11 Uhr in St. Elisabeth, Ostermontag: 9.30 Uhr St. Joseph, 9.45 Uhr St. Michael, 10.30 Uhr St. Franziskus; 11 Uhr St. Johannes. Weitere Infos im Internet: kirche-neheim.de

Hüsten

In der Pfarrei St. Petri Hüsten gibt es in der Karwoche und an den Ostertagen keine Präsenzgottesdienste. Stattdessen gibt es digitale Gottesdienste per Livestream. Links dazu auf st-petri-huesten.de Livestream-Gottesdienste am Gründonnerstag: 20 Uhr Abendmahlsmesse, 21.30 Uhr Ölbergstunde; Karfreitag Liturgie um 15 Uhr; Osternachtsmesse (Karsamstag) um 21 Uhr; Ostersonntag 11 Uhr, Abendgebet 18 Uhr; Ostermontag: 11 Uhr

Arnsberg

Die Propsteipfarrei bietet Streaming-Gottesdienste am Grün­donnerstag um 20 Uhr aus der Propsteikirche und um 18 Uhr aus der Heilig-Kreuz-Kirche an. Die Karfreitagsliturgie wird aus diesen beiden Kirchen um 15 Uhr übertragen. Osternachts-Livestream-Gottesdienste gibt es aus der Propsteikirche um 21 Uhr und aus der Heilig-Kreuz.-Kirche um 20 Uhr. Man kann die genannten Gottesdienste auch persönlich im Kirchenraum mitfeiern, wenn man sich zuvor im Pfarrbüro unter Telefon 02931 / 3403 oder per Mail pfarrbuero@pr-arnsberg.de anmeldet. Zusätzlich ist ein maximal 24 Stunden alter Corona-Schnelltest (kein Selbsttest) erforderlich, der bei Einlass zur Messe vorzuzeigen ist.

Am Ostersonntag um 18.30 Uhr gibt es einen Streaming-Gottesdienst aus der Propsteikirche (ohne persönliche Teilnahmemöglichkeit). Am Ostermontag um 11 Uhr gibt es einen Streaming-Gottesdienst aus der Heilig-Kreuz-Kirche und um 18.30 Uhr aus der Propsteikirche (jeweils ohne persönliche Teilnahmemöglichkeit) Weitere Infos im Internet: pr-arnsberg.de

Sundern

Die katholische Kirche in Sundern bietet Präsenzgottesdienste am Gründonnerstag, Karfreitag und in der Osternacht an, deren Besuch nur nach vorheriger Anmeldung möglich ist. Hierzu gibt es ein Online-Anmeldeverfahren auf pr-sundern.de/ostern . Folgende Gottesdienste sind vorgesehen: Gründonnerstag, jeweils um 20 Uhr Abendmahlsfeier in Hachen, Langscheid, Stockum und in Hellfeld (in Hellefeld mit telefonischer Anmeldung); Karfreitag: Liturgie jeweils um 14.30 Uhr in Hachen, Langscheid und Sundern (jeweils mit Online-Anmeldung) und um 14.30 Uhr in Hellefeld mit telefonischer Anmeldung; um 15 Uhr Karfreitagsliturgie in Stockum (Online-Anmeldung). Karsamstag (Osternacht) Messe jeweils um 20.30 Uhr in Hachen, Langscheid, Stockum und Sundern (mit Online-Anmeldung) sowie um 20.30 Uhr in Hellefeld mit telefonischer Anmeldung). Die Gottesdienste an Ostersonntag und Ostermontag werden im Pastoralen Raum Sundern ohne Voranmeldung gefeiert – es gelten die Regelungen und Bestimmungen der vergangenen Sonntagsgottesdienste.

Evangelische Gottesdienste

Neheim

Aufgrund der Pandemieentwicklung sind alle Präsenzgottesdienste bis auf Weiteres abgesagt. Stattdessen Lektüre der Meditationen zu Gründonnerstag, Karfreitag, Ostern – verschickt an alle Haushalte; nachzulesen auf der website: www.evkn.de; Osternachtsgottesdienst für Konfis und Jugendliche mit Live-Chat am 3. April ab 22 Uhr https://www.youtube.com/watch?

v=AIznTvy5-_M. Feier gestreamter Gottesdienstes am Ostersonntag, 10 Uhr, Christuskirche (link zu finden auf www.evkn.de).





Hüsten

Bis auf Weiteres keine Präsenzgottesdienste, „Wohnzimmergottesdienste“ per Zoom zu finden: https://huesten.ekvw.de/ Folgende Gottesdienste sind geplant: Gründonnerstag 19 Uhr Abendmahlsgottesdienst. Wer am Abendmahl teilnehmen möchte, bitte etwas Brot und einen Becher Wein oder Traubensaft bereithalten. Karfreitag 9.30 Uhr stiller Gottesdienst; ab 15 Uhr musikalische Online-Andacht zur Sterbestunde Jesu. Der Link dazu wird um 15 Uhr freigeschaltet. Ostersonntag 9.30 Uhr Gottesdienst. Wenn möglich eine Kerze und Streichhölzer bereithalten. Ostermontag 9.30 Uhr Gottesdienst.





Arnsberg

Leider gestatten die in Arnsberg gemeldeten Inzidenzwerte weiterhin keine Präsenzgottesdienste. Trotzdem gibt es Angebote, dass Osterfest im familiären Rahmen kirchlich zu feiern. Auf https://www.evangelisch-in-arnsberg.de/ wird per Video zu einem „Wohnzimmergottesdienst“ an Gründonnerstag,1. April, gehalten von Pfarrer Wolfram Sievert, einer Andacht zu Karfreitag durch Prädikant Christoph Decker, einer Osterandacht zum Ostersonntag von Pfarrerin Claudia Schäfer und einem Videogottesdienst zu Ostermontag zur Eröffnung der Auferstehungskirche eingeladen. Ferner gibt es jeweils einen link zum „Jugendkreuzweg“ von der Jugendkirche des KK und zur digitalen „Feier der Osternacht“, gestaltet von Jugendlichen aus dem HSK, u.a. „No Limiz“ aus Arnsberg. Predigten zu Gründonnerstg, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag stehen wie die vorgenannten Videos zum Sehen, Lesen und auch Vorlesen zur Verfügung. Darüber hinaus werden diese an einen festen Stamm von nun über 70 Adressaten verschickt und auch an bekannten Auslagestellen im Stadtgebiet hinterlegt. Interessierte können sich für den Verteiler auch an das Gemeindebüro wenden. Ergänzt wird dieses Angebot durch das Projekt „Offene Kirche“, an Karfreitag, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche von 10 bis 11.30 Uhr, an Ostersonntag, Dietrich-Bonhoeffer-Kirche von 10 bis 11.30 Uhr und an Ostermontag, Auferstehungskirche, 10 bis 12 Uhr.





Sundern

Alle Gottesdienste an Gründonnerstag, Karfreitag, Ostersonntag und Ostermontag fallen aus. Verwiesen wird auf die Gottesdienste in Radio und Fernsehen; konkret: an Karfreitag um 10 Uhr in der ARD und am Ostersonntag um 9.30 Uhr im ZDF. Bei der Aktion „Gottesdienst To Go“ wird es zu Ostern eine spezielle Aktion geben mit einem großen bunten Osterheft und Andachten für zu Hause. Grundsätzlich läuft die Aktion in den nächsten Wochen weiter. Auch auf der Homepage der Gemeinde ( https://www.evangelische-kirche-sundern.de/ ) wird zu Karfreitag und Ostern etwas eingestellt. Das Gemeindebüro bleibt zu den üblichen Zeiten geöffnet. Für Gespräche aller Art stehen darüber hinaus Pfarrerin Hirsch (0170-53 50 224) und Pfarrer Vogt (02933-2477) zur Verfügung.