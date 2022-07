Arnsberg/Sundern: Heftig rocken für den guten Zweck

Arnsberg/Sundern. Der Erlös des vom Lions Club Arnsberg-Sundern veranstalteten Konzerts fließt in soziale Jugendprojekte vor Ort.

Ein musikalischer Leckerbissen erwartet die Besucher am Samstag, 13. August, auf der Festwiese der Schützenbruderschaft St. Hubertus Muffrika im schönen Seufzertal: Der Lions Club Arnsberg-Sundern veranstaltet dort nach pandemiebedingter Zwangspause unter dem Motto „Rock for Charity“ ein Rockkonzert mit namhaften heimischen Künstlern.

„Bereits im Juni 2015 hatten wir ein Konzert auf dem Neumarkt organisiert, das kam damals so gut an, dass nun die spontane Idee zur zweiten Auflage schnell umgesetzt wurde“, freut sich Lions-Präsident Boris Golz schon jetzt auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Freier Eintritt - und der Verzehrerlös fließt in soziale Jugendprojekte

Der Eintritt ist frei, denn alle Bands verzichten an diesem Abend auf ihre Gage und die Muffrikaner Schützen stellen Schützenhalle, Festplatz und auch das Festzelt für die Benefiz Veranstaltung zur Verfügung. Darüber hinaus unterstützen zahlreiche Sponsoren diese Aktion. Mit den Erlösen aus Spenden, Speisen und Getränken sollen diesmal verschiedene soziale Projekte im Kinder- und Jugendbereich in den Städten Arnsberg und Sundern gefördert werden.

Los geht es am 13. August um 19 Uhr mit rockigen und poppigen Songs des Kammerchors der Gerd-Schüttler-Chöre. Gut in Erinnerung ist vielen Besuchern sicherlich noch das eindrucksvolle Konzert „WeRockYou“ zum 20. Geburtstag des Kammerchors, der vor drei Jahren im Zusammenspiel mit dem Gesangsensemble „Akzente“ und der Rockband „Codek’s“ die Festhalle an der Promenade in eine Festivalhalle verwandelte.

Auch „Dinner4One“ tritt noch einmal auf - für den guten Zweck

„Rock for Charity 2022“ steigt am 13. August. Darauf freuen sich unter anderen Lions-Präsident Boris Golz (2. von links) und Lions-Sekretär André Kampmann (rechts). Foto: Wolfgang Becker

Unterstützung für soziale Projekte Seit über 60 Jahren unterstützt der Lions Club Arnsberg-Sundern soziale Projekte - regional, überregional und weltweit. Förderschwerpunkte sind unter anderem Kinder- und Jugendprojekte, das Hospiz Raphael in Arnsberg, die Arnsberger Tafel oder die Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Aktuell amtierender Präsident des Lions Club Arnsberg-Sundern ist Boris Golz, Sekretär André Kampmann.

Weiter geht es mit der legendären Arnsberger Rockformation „Dinner4One“, die seit 30 Jahren das Publikum mit handgemachter Rock‘n Blues-Musik begeistert. Der letzte Auftritt der Gruppe war in der Kulturschmiede, für „Rock for Charity haben sich die Musiker gerne bereiterklärt, auf der Bühne in Muffrika für den guten Zweck zu spielen.

Zuletzt sorgen die fünf Musiker von „Codek’s“ für Stimmung im Seufzertal. Mit einer Mischung aus klassischer Rockmusik der 1970er Jahre, ausdrucksstarken Heavy-Metal-Sounds und Party-Rhythmen ist beste Unterhaltung garantiert. „Codek’s“ covert bekannte Songs, schreibt und arrangiert aber auch eigene Stücke. In der Umbauphase von „Dinner4One“ zu „Codek’s“ wird der aus Arnsberg stammende Sänger, Songwriter und Schlagzeuger Christian Storb dem Publikum unplugged einige seiner Songs vorstellen.

Der Lions Club bietet am Konzertabend einen kostenlosen Shuttle-Service

Am Konzertabend bietet der Lions Club Arnsberg-Sundern einen kostenlosen Shuttle-Service vom Neumarkt in Arnsberg und vom Rathaus Sundern zum Festgelände in Muffrika an – inklusive Rückfahrt in der Nacht.

Ab Neumarkt/Braubrüder: Ab 18 bis 20 Uhr alle 20 Minuten; ab Sundern Rathaus: 18 und 19 Uhr mit Zusteigemöglichkeit Hachener Straße in Hachen (18.10 und 19.10 Uhr) sowie Schützenhalle Wennigloh (18.15 und 19.15 Uhr);

Rückfahrt ab Haltestelle Unterm Römberge/Seufzertal: Nach Neumarkt/Braubrüder: 23.30 bis 1.30 Uhr alle 20 Minuten. Nach Sundern/Rathaus: 23.30 bis 1.30 Uhr alle 60 Minuten. Der letzte Bus fährt bei Bedarf auch bis Stockum und Amecke.

Die Fahrtzeiten können über den QR-Code auf den Konzertplakaten abgerufen werden. Info dazu gibt es auch auf der Homepage des Lions Club Arnsberg-Sundern.

