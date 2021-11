Arnsberg/Sundern: Unser Podcast zur Zukunft des Waldes

Arnsberg/Sundern. Zum Auftakt der Expertengespräche in WP-Redaktion in Neheim diskutieren Fachleute über die Zukunft des Waldes. Hier hören Sie den Podcast.

Die Wiederaufforstung und Wiederbewaldung ist nach Sturmschäden, Borkenkäferbefall und Trockenheit eine Generationenaufgabe in Zeiten der Klimakrise.

Ein Podcast beschreibt aus Expertensicht, was die ganz großen Zukunftsfragen bei der Erneuerung des Waldes hier vor Ort sind und wie das Vorhaben gelingen kann.

Expertengespräch zum Thema Wald und Waldretter in der Redaktion Neheim. Foto: Martin Haselhorst / Grafik: Aline Rinke

Zum Auftakt unserer Expertengespräche in der WP-Redaktion in Neheim diskutierte Redakteur Achim Gieseke mit Dr. Bertram Leder (Leiter Zentrum für Wald und Holzwirtschaft in Obereimer), Petra Trompeter (Stadtförsterin Arnsberg), Mario Ernst (Geschäftsführenden Gesellschafter Waldlokal GmbH), Marco Johann (Revierförster Rumbeck-Oeventrop, Eichholz Arnsberg, Stemel und Holzen) und Christoph Kraas (Waldbauer aus Oeventrop) über die große Herausforderung.

Die Expertengespräche greifen die großen Themen und Projekte auf, die unsere Zeitung im Jahr ihres 75-jährigen Bestehens vorantreibt. Im Mittelpunkt steht da auch die Aktion WP-Waldretter.

