Arnsberg/Sundern: Isabel Albers neue WP-Königin im Altkreis

Sundern-Hagen. Zum zweiten Mal nach 2011 holte Isabel Albers einen WP-Königinnen-Titel im Altkreis Arnsberg nach Sundern-Hagen. Nun steht sie im Super-Finale.

Sie hat es geschafft: Isabel Albers ist Regionalsiegerin des WP-Schützenköniginnen-Wettbewerb im Altkreis Arnsberg. Die Regentin der St. Sebastian Schützenbruderschaft aus „Kuhschiss“ Hagen steht damit im Superfinale aller Regionalsiegerinnen unserer WP-Aktion.

Das Jahr 2022 birgt für die angehende Polizistin, die mit ihrem Freund und König Manuel Willeke in Dortmund lebt, aber heimatverbunden sehr viel im heimischen Sundern unterwegs ist, offenbar viele Überraschungen: Auch die Königinnenwürde kam am 8. August nämlich durchaus unerwartet. Die 19-Jährige wurde damals von ihrem Vater Martin angerufen, dass ihr Freund es geschafft hat. „Ich war schon etwas überrascht, aber ich freue mich jetzt“, so die neue Regentin damals. Erst einen Tag vorher hatte sich Manuel Willeke dazu entschieden, als Königsanwärter mit anzutreten. „Ich wusste, dass ich hier einmal König werde, aber das war jetzt etwas spontan“, berichtete er im August gegenüber unserer Zeitung.

Es ist zum zweiten Mal, dass eine Königin aus dem Sunderner Dorf Hagen den Titel holt. Bei der Premiere des Königinnen-Wettbewerbs im Jahr 2011 hatte Judith Peters den Sieg im Altkreis für die St. Sebastian-Bruderschaft geholt. Jetzt in der Jubiläumsausgabe der „WP-Königin“ schließt sich der Kreis. Erneut dürfen die Hagener jubeln. Und das tun sie: Einer der ersten, der vom Sieg von Isabel Albers erfuhr, war Bürgermeister Klaus Rainer Willeke aus Hagen. „Sehr schön, dass sie es geschafft hat“, freute er sich, „das hat hier Kreise gezogen. Der junge Hofstaat hat total viel bewegt“

Während die finale Auszählung am Donnerstag lief, war Isabel Albers noch an der Uni in Dortmund beim berufsbegleitenden Studium als künftige Polizistin. Erst am Nachmittag wurde sie per Telefon von ihrem Triumph überrascht, der sie nun ins Superfinale geführt hat. Bereits in der Qualifikation im Altkreis hatte sie die meisten Stimmen auf sich vereinen können. Und auch beim Altkreisfinale führte an der Hagenerin im Voting kein Weg vorbei.

„Mega, ich freue mich riesig“, sagt sie, als unsere Zeitung sie an der Uni gerade in einer Vorlesung zum Thema Einsatzlehre erreicht. Im Jahr 2024 will sie ihre Ausbildung zur studierten Polizistin abgeschlossen haben. „Damit habe ich nicht gerechnet“, erzählt sie weiter, als sie realisiert hatte, dass sie im Altkreis gewonnen hat, „wir sind doch ein so kleines Dorf“. Aber ein Dorf mit ungeheuerer Mobilisationskraft.

Tatsächlich genießt Isabel Albers im Dorf die volle Unterstützung. Sie steht für das junge heimatverbundene Sauerland. „In unseren Augen ist sie die perfekte Königin, da sie trotz ihres Studiums in Dortmund auch zu noch so kleinen Veranstaltungen immer wieder zurück ins Sauerland fährt“, lobt die 500 Mitglieder starke Bruderschaft ihre Regentin.

Die neue WP-Königin im Altkreis ist eine Hagenerin durch und durch. Im Dorf ist sie groß geworden, auch ihre Eltern leben weiter in Hagen. Sehr engagiert war und ist sie im Musikverein. Und ganz bewegend war ihre Interpretation der Mädchen-Rolle im örtlich inszenierten Theaterstück „Honig im Kopf“. Damals hatte sie die Rolle der Tilda gespielt.

Schützenkönigin Isabel Albers von der Schützenbruderschaft St. Sebastian Hagen e.V. Foto: Privat

