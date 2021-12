Arnsberg/Sundern: Land unterstützt die Krankenhäuser

Arnsberg/Sundern. Land schießt Mittel erneut Mittel aus dem Corona-Sonderprogramm für Krankenhäuser in beide Städte.

Im Rahmen des Corona-Sonderprogramms für Krankenhäuser stellt das Land weitere insgesamt 192 Millionen Euro für die Kliniken in Nordrhein-Westfalen bereit. Mit dem Geld können die Kliniken Umbauten, Erweiterungen oder Modernisierungen durchführen oder medizinische Geräte anschaffen. Förderfähig ist zum Beispiel auch die Einrichtung von Isolierzimmern oder auch -stationen oder intensivmedizinische Ausstattung.

Klaus Kaiser: Das Geld steht sehr zeitnah zur Verfügung

Nach der pauschalen Berechnung stehen für das Klinikum Hochsauerland in Arnsberg von dieser neuer Unterstützung jetzt ungefähr 1,5 Millionen Euro zur Verfügung. In die Nachbarstadt Sundern gehen insgesamt etwa 175.000 Euro, davon 120.000 Euro an die Sauerlandklinik und 55.000 Euro an die Neurologische Klinik.

Das Geld steht sehr zeitnah zur Verfügung: Der Förderbescheid werde noch in diesem Jahr eingehen, so der heimische MdL Klaus Kaiser (CDU). „Damit senden wir ein klares Signal aus der Landespolitik in die Krankenhäuser: Die dort geleistete Arbeit ist für uns unbezahlbar – aber wir werden sie finanziell so gut unterstützen, wie wir nur können!“

Bereits im vergangenen Jahr waren landesweit 750 Millionen Euro für Investitionen in ein Sonderprogramm für Investitionen im Zusammenhang mit Corona geflossen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg