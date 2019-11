Arnsberg/Sundern: Neun WEA in Betrieb, 19 beantragt

Aktuell tauchen auf dem Gebiet der Städte Arnsberg und Sundern 34 Windenergieanlagen auf; der Hochsauerlandkreis führt mit Hilfe des Kartendienstes Geo-Service genau und zeitscharf Buch.

Gebaut und in Betrieb sind neun dieser 34 WEA (auf der Karte grün eingezeichnet). Hinzu kommt in nächster Zeit die jetzt genehmigte neue Anlage südlich von Holzen (in violett verzeichnet). Beantragt sind weitere 19 Anlagen, darunter acht im Windpark Oeventrop/Freienohl (wie berichtet).

Für fünf weitere Windenergieanlagen läuft ein „Antrag auf Vorbescheid“; sie sollen auf einer Fläche nahe des Sunderner Ortsteils Allendorf entstehen (auf dem Kartenausschnitt in braun eingezeichnet).