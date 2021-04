Arnsberg/Sundern: Pfarrer Daniel Meiworm neuer Dechant

Neheim. Der Hüstener Pfarrer tritt damit die Nachfolge von Huberts Böttcher aus Arnsberg an.

Pfarrer Daniel Meiworm ist von den Mitgliedern der Dekanatspastoralkonferenz mit großer Zustimmung zum neuen Dechanten im Dekanat Hochsauerland-West gewählt worden. Er tritt damit die Nachfolge von Propst Hubertus Böttcher an, der auf eigenen Wunsch für eine weitere Amtszeit nicht mehr zur Verfügung stand.

Meiworm wurde 2005 zum Priester geweiht. Seine erste Stelle trat er als Vikar im Pastoralverbund Hövelhof und Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Büren-Delbrück an. 2009 führte ihn sein Weg in den Pastoralverbund Warstein. Darüber hinaus wurde er zum Dekanatsjugendseelsorger im Dekanat Lippstadt-Rüthen ernannt.

Von 2010 bis 2016 übernahm er die Aufgabe zum Geistlichen Diözesanleiter der Katholischen Jungen Gemeinde im Erzbistum Paderborn. Am 1. August ernannte Erzbischof Becker ihn zum Pfarrer in St. Petri Hüsten und zum zweiten stellv. Dechanten im Dekanat Hochsauerland-West.

Der Dechant ist Vertreter des Erzbischofs

Das Dekanat Hochsauerland-West, bestehend aus den ehemaligen Dekanaten Arnsberg und Sundern, bildet den Zusammenschluss mehrerer Pfarreien und Pastoraler Räume zur Förderung der Seelsorge durch gemeinsames Handeln. Es umfasst die fusionierten Pfarreien St. Laurentius, Arnsberg, St. Petri, Hüsten, St. Johannes Bapt. Neheim und Voßwinkel sowie den Pastoralen Raum Sundern.

Als Vertreter des Erzbischofs trägt der Dechant für diese Region die Verantwortung für die Förderung und Koordinierung der pastoralen und karitativen Tätigkeiten. Unterstützt wird Dechant Meiworm von Dekanatsreferent Tobias Kleffner und der Dekanatsreferentin für Jugend und Familie, Lisa Willeke.

Der katholischen Gemeinschaft ein Gesicht geben

„Mir ist es ein besonderes Anliegen, zusammen mit allen Verantwortlichen auf den unterschiedlichen Ebenen der katholischen Gemeinschaft ein Gesicht zu geben“, so Dechant Meiworm. „Inmitten massiver gesellschaftlicher und kirchlicher Veränderungen wird es in Zukunft noch mehr darauf ankommen, die Aufgaben des Dekanates neu auszurichten, um die Lebensthemen der Menschen neu in das Blickfeld unserer Bemühungen zu rücken und Hilfestellungen zu geben“.

Dechant Meiworm bedankte sich ausdrücklich bei Propst Hubertus Böttcher, der das Dekanat 18 Jahre geführt hat. „Die Arbeit von Probst Böttcher war immer zugewandt und verlässlich.“

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg