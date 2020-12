Arnsberg/Sundern: Polizei hofft Silvester auf Vernunft

Die Polizei setzt in der Silvesternacht auf die Vernunft der Bürgerinnen und Bürger.

Wird die bestehende Corona-Schutzverordnung eingehalten, dürfte der Jahreswechsel im öffentlichen Raum relativ ruhig verlaufen.

Arnsberg/Sundern. Wie im gesamten Bundesland Nordrhein-Westfalen wird die Polizei in der Silvesternacht auch in den Städten Arnsberg und Sundern das Kräfteangebot erhöhen.

„Denn schließlich ist dies auch für uns immer eine ganze besondere Nacht, die aber diesmal angesichts der Corona-Bedingungen unter völlig neuen Voraussetzungen steht,“ so Sebastian Held als Sprecher der Kreispolizeibehörde in Meschede. Schließlich gelte es, über das übliche Geschehen hinaus auch bei Überschreitungen der Corona-Schutzvorschriften einzugreifen.

Die Kreispolizeibehörde appelliert an die Vernunft der Menschen

Deshalb, sagt Held, wende sich die Kreispolizeibehörde mit dem dringendem Appell an die Sauerländer, Vernunft walten zu lassen: „Lasst uns diese Herausforderung noch einmal meistern, dann wird es hoffentlich bald wieder bergauf gehen.“

Und sollten sich die heimischen Bürgerinnen und Bürger überwiegend so vernünftig zeigen, wie in der Corona-Vergangenheit, seien die sonst in der Silvesternacht üblichen, meist alkoholbedingten Vorfälle wie Schlägereien im Verlauf größerer Feiern eigentlich nicht zu erwarten, hofft der Polizeisprecher.

In der Öffentlichkeit sind nur Treffen von bis zu 5 Personen aus zwei Haushalten zulässig

Landesweit sind – wie berichtet – in der Silvesternacht mehr als 4800 Polizeibeamte im Einsatz. Zur Erinnerung: In der Öffentlichkeit sind nur Treffen von höchsten fünf Personen aus zwei Haushalten erlaubt.

Dagegen ist die Zahl von Gästen in den eigenen vier Wänden nicht begrenzt, doch NRW-Innenminister Reul rät dringend, sich auch in privaten Haushalten an die Kontaktbeschränkungen zu halten. Private Partys sind übrigens nicht gestattet.

Stadt Arnsberg untersagt Feuerwerk auf einigen großen Plätzen

Damit es zu Silvester zu keinen größeren Menschenansammlungen kommt, hat die Stadt Arnsberg zusätzlich das Zünden von Feuerwerk auf einigen großen Plätzen untersagt. Darunter fallen unter anderen Neumarkt, Gutenberg- und Europaplatz in Arnsberg sowie der Marktplatz in Neheim.

Weitere Info: www.wp.de/staedte/arnsberg/boellerverbot-auf-grossen-plaetzen-in-arnsberg-id231227498.html