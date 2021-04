Nach dem Fahrplan an Schultagen fahren die Busse der RLG ab Montag wieder im gesamten HSK.

Busverkehr Arnsberg/Sundern: RLG mit Fahrplan wie an Schultagen

Hochsauerlandkreis. Die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) wird ab Montag,12. April, wieder nach dem Fahrplan an Schultagen verkehren.

Nach den Osterferien wird verstärkt auf Distanzunterricht gesetzt. Da trotz der Regelungen zum Distanzunterricht für die Schüler/-innen der Abschlussklassen Präsenzunterricht fortgeführt wird und es für bestimmte Klassen eine Notbetreuung an den Schulen gibt, wird die Regionalverkehr Ruhr-Lippe GmbH (RLG) ab Montag,12. April, nach dem Fahrplan an Schultagen verkehren. Somit werden die benötigten schulorientierten Fahrten und Linien wieder fahrplanmäßig eingesetzt. Im Rahmen der Coronaschutzverordnung weist die RLG daraufhin, dass in Bussen und Bahnen die Pflicht zum Tragen einer medizinischen Maske gilt. Zulässig sind normierte Masken der Standards FFP2, KN95 oder N95 sowie OP-Masken.

Auf www.rlg-online.de oder in der „mobil info App“ finden Fahrgäste die genauen Abfahrtszeiten in der elektronischen Fahrplanauskunft abfragen und weiterführende Informationen zur aktuellen Situation.

Kostenlose elektronische Fahrplanauskünfte gibt es unter 08003-50 40 30. Personenbediente Auskunft erteilt die Schlaue Nummer im HSK unter 01806-50 40 30 für 20 ct/Anruf im Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct/Anruf.