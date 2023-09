Arnsberg/Sundern: Schützenvolk richtet Blick nach Allagen

Allagen/Arnsberg. Kreisschützenbund Arnsberg feiert im Nachbarkreis Soest erstes Hochfest seit 2017.

Mal ganz ehrlich, selbst „eingefleischte“ Schützenbrüder (und -schwestern) dürften auf die Frage, wer amtierender König im Kreisschützenbund Arnsberg ist, kurz ins Grübeln geraten.

Immerhin sechs Jahre ist es her, dass Christian Haslberger den Vogel von der Stange holte – 2017 setzte sich der Mann von der Schützenbruderschaft St. Antonius Kloster Brunnen (Sundern) die Krone auf.

Das Festprogramm Freitag, 22. September

15 Uhr Empfang der Jungschützenkönige und Vereinsabordnungen, Anmeldung zum Vogelschießen; 16 Uhr Vogelschießen (Kreisjungschützenkönig), anschließend Proklamation; ​19.30 Uhr Jungschützenparty.​​​ Samstag, 23. September ​13.30 Uhr Eintreffen der Schützenkönige und Vereinsabordnungen, Anmeldung zum Vogelschießen​; 14.30 Uhr Begrüßung, Kranzniederlegung; 15.30 Uhr Ökumenischer Schützen-Gottesdienst​; 16.30 Uhr Vogelschießen (Kreisschützenkönig), anschließend Proklamation; ​19 Uhr Großer Zapfenstreich, danach Festball.

​​​Sonntag, 24. September

11 Uhr Empfang der Ehrengäste​; 12 Uhr Eintreffen der Gastvereine am Antreteplatz „Hörre“; 13 Uhr Großer Festzug mit Parade vor der Pfarrkirche, danach wird auf dem Festplatz „Über den Schächten“ gefeiert.

Dann rückte eine ganz andere Art von „Krone“ in den Fokus – „Corona“ sorgte dafür, dass 2020 kein neuer König ermittelt werden konnte (der Regent des Kreisschützenbundes Arnsberg wird nur alle drei Jahre „ausgeschossen“). Inzwischen ist die Pandemie wieder in den Hintergrund getreten – und wir schreiben das Jahr 2023. Wer rechnen kann merkt sofort, es ist so weit:

+++ In Bruchhausen kommen kleine Musical-Stars groß raus +++

Vom 22. bis 24. September (Freitag bis Sonntag) findet in Allagen das 25. Kreisschützenfest des Kreisschützenbundes Arnsberg statt. Ein Jubiläum also; obwohl – in der Chronologie wäre es eigentlich das 26. Kreisschützenfest, aber aufgrund der Corona-Einschränkungen fiel das vor drei Jahren in Herdringen geplante Fest ja aus...

Warum Allagen?

Das Logo für das Kreisschützenfest 2023 in Allagen. Foto: WP

Warum Allagen? Das im unteren Möhnetal gelegene Dorf gehört ja zum Kreis Soest. Das ist der Struktur des KSB Arnsberg geschuldet: Turnusgemäß ist das Amt Warstein, das erst nach der kommunalen Neugliederung dem Kreis Soest zugeschlagen wurde, mit der Ausrichtung beauftragt; die gastgebenden St. Sebastianus-Schützenbrüder aus dem Warsteiner Ortsteil Allagen werden darum bei diesem Fest die Ämter Balve, Freienohl, Hüsten, Sundern, sowie die Stadt Arnsberg und die Stadt Neheim-Hüsten begrüßen – aus denen die größte Anzahl an Schützen zu dieser Veranstaltung „eintrudeln“ dürfte.

„Wir freuen uns, mit Euch drei schöne Schützenfesttage – geprägt von Frohsinn, Freude und Heiterkeit – zu verbringen“, zeigen sich die Allagener von ihrer besten Seite.

Der Zusammenschluss der Schützenvereine des Kreisschützenbundes soll die Gemeinschaft und Freundschaft der einzelnen Vereine über den eigenen Kirchturm hinweg fördern und pflegen, weitere Info und Anmeldung online unter www.ksf-allagen.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Arnsberg