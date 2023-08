Das Strandbad am Sorpesee in Langscheid.

Freibäder Arnsberg/Sundern: So lange öffnen die Freibäder noch

Arnsberg/Sundern. Wer diesen Sommer noch im Freien schwimmen möchte, sollte die nächsten Tage dafür nutzen.

Die Freibadsaison 2023 neigt sich dem Ende zu. Aus diesem Grund öffnet das Frei-bad in Neheim letztmalig am Sonntag, 27. August, für diese Saison seine Türen. Das Sportbüro der Stadt Arnsberg bedankt sich bei allen Badegästen für ihren Besuch und dankt auch dem Förderverein Freibad Neheim für die tatkräftige Unterstützung. Das Team freut sich darauf, in der Freibadsaison 2024 wieder viele Besucherinnen und Besucher begrüßen zu dürfen.

Das Freibad in Neheim. Foto: Anja Jungvogel / WP

Das Strandbad am Sorpesee in Langscheid öffnet nur noch an diesem Wochenende (bis einschließlich 20. August) – Samstag und Sonntag von 10 bis 18.30 Uhr.

„Unsere Freibadsaison endet voraussichtlich im September“, heißt es auf der Homepage des Freibades „Storchennest“ im Stadtteil Arnsberg. Öffnungszeiten am Wochenende: Samstag und Sonntag jeweils von 10 bis 20 Uhr, Info: http://storchennest-arnsberg.de/das-freibad

