Arnsberg/Sundern: Sparkasse schließt weitere SB-Filialen

Arnsberg/Sundern. Sparkasse schließt aus Sicherheitsgründen SB-Filialen in Herdringen, Bruchhausen und Langscheid. Volksbank hilft aus, bis neues Konzept steht.

Aufgrund des im April erfolgten Sprengangriffs auf ihren Geldautomaten in Voßwinkel, hatte die Sparkasse Arnsberg-Sundern in der vergangenen Woche „aus Sicherheitsgründen“ ihre SB-Standorte Schreppenberg, Niedereimer, Steinweg und Müschede vorübergehend geschlossen.

Bei dem Sprengangriff in Voßwinkel entstand ein derartig hoher Schaden am Mauerwerk des Gebäudes, dass ein erhebliches Risiko für die Personen in der bewohnten Immobilie bestand. Um Anwohner nun auch an anderen Sparkassen-Standorten vor möglichen Personenschäden zu schützen, wird die Sparkasse ab dem kommenden Dienstag drei weitere SB-Standorte in Herdringen, Bruchhausen und Langscheid (Kooperation Sparkasse/Volksbank) vorübergehend schließen. „Wir betrachten die aktuelle Lage mit äußerster Vorsicht und wollen vor allem die Sicherheit unserer Kunden und der Anwohner an unseren Standorten gewährleisten. Die Schließungen erfolgen, um Personenschäden im Vorfeld ausschließen zu können“, erklärt Ernst-Michael Sittig, Vorstandsvorsitzender der Sparkasse.

Für die Übergangszeit, bis ein endgültiges neues Standortkonzept für Geldautomaten im Geschäftsgebiet der Sparkasse vorliegt, bietet die Sparkasse verschiedene Übergangslösungen an. So können Sparkassen-Kunden in Bruchhausen ab Dienstag den 17. Mai am Geldautomaten der Volksbank im Kaufland Bargeld abheben. In Herdringen wird ab sofort ein Geldautomat in Kooperation mit der Volksbank betrieben, der bereits mit einem höheren Sicherheitsstandard ausgerüstet ist. Auch hier können sich Sparkassen-Kunden wie gewohnt mit Bargeld versorgen. „Für uns ist es eine Selbstverständlichkeit die bisherige gute Kooperation mit der Sparkasse in Sachen Geldversorgung der Region weiterhin aufrecht zu erhalten und deshalb war es gar keine Frage, dass unsere Automaten in Herdringen und in Bruchhausen für die Sparkassenkunden nutzbar werden“ sagten die Vorstände der Volksbank Sauerland Michael Reitz und Dr. Florian Müller.

Die Sparkasse arbeitet intensiv an einem neuen Standortkonzept für Geldautomaten, um gefährdete Standorte in Wohnsiedlungen durch freistehende Standorte mit sprengfesten SB-Geldautomaten zu ersetzen. Zudem werden die Sicherheitsmaßnahmen an den verbleibenden Standorten deutlich erhöht. Ziel muss es sein, Sprengstoffangriffe bereits im Vorfeld zu verhindern. Für die Versorgung mit Bargeld besteht darüber hinaus bei vielen Einzelhändlern (Edeka, Rossmann, dm, Müller, Shell, Lidl, Rewe, Kaufland, Netto, Penny, und Marktkauf) die Möglichkeit, sich beim Bezahlen an der Kasse direkt Bargeld auszahlen zu lassen. Für Kunden, die in ihrer Mobilität eingeschränkt sind, bietet die Sparkasse ihren Geld-Bring-Service an, bei dem sich Kunden Bargeld bis an die Haustür bringen lassen können.

