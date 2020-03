Die Stadt Arnsberg will ein „breites gesellschaftliches und auch ehrenamtliches Bündnis“ organisieren, um auf kommende Herausforderungen der sich zuspitzenden Lage von geflüchteten Menschen an der türkisch-griechischen Grenze vorbereitet zu sein.

„Unaufgeregt bereit sein“

Im Mittelpunkt stehen dabei Kinder und allein geflohene Minderjährige. „Wir wollen unterschwellig und unaufgeregt bereit sein“, sagt Bürgermeister Ralf Paul Bittner. Es sei wichtig, mit Trägern der „guten Strukturen“ aus den Jahren 2015, 2016 und 2017 zu sprechen und zu klären, was jetzt leistbar sei.

Arnsberg Zuweisungen in Sundern Die Zahlen der Zuweisung geflüchteter Menschen nach Sundern ist von 623 Personen im Jahr 2015 über 55 (2016), 115 (2017) und 108 (2018) auf 51 in 2019 zurückgegangen. Bislang wurden Sundern fünf Personen in 2020 zugewiesen. Aktuell leben in Sundern 165 Menschen mit laufenden Asylverfahren. Als „geduldet“ gelten 51 Personen, bei 114 in Sundern lebenden Geflüchteten ist der Status „gestattet“. 54 Prozent der Nutzer einer Umfrage unserer Zeitung sagen, dass es die Stadt Arnsberg in humanitärer Verantwortung leisten könnte, minderjährige Flüchtlinge aufzunehmen.

Aktuell stimmt Bittner zusammen mit Christian Stockmann, Geschäftsführer des Caritasverbandes Arnsberg-Sundern, die Koordination ab. „In Zeiten von Corona ist das aber schwierig, weil gerade die Teilnehmer aus sozialen Bereichen viele Kontakte in Alten- und Pflegeheimen und Begegnungsorten haben“, so Bittner. Hier müssen wegen des Corona-Virus’ Vorkehrungen getroffen und risikoarme Kommunikationsformen gewählt werden.

Noch Kapazitäten

In technisch-organisatorischer Hinsicht ist Arnsberg gut aufgestellt. Von den 491 Personen fassenden fünf städtischen Asylbewerberunterkünften in Neheim, Hüsten, Alt-Arnsberg und Oeventrop (sowie drei weitere Objekte mit Wohnungscharakter in Hüsten und Alt-Arnsberg) sind zur Zeit 42 Prozent belegt. „Die Unterbringung von 150 Flüchtlingen ist problemlos möglich“, sagt die Stadt. Grundsätzlich sollen Unterkünfte nur im Extremfall zu 100 Prozent belegt werden.

Reserve-Kapazitäten gibt es in der Stadt Arnsberg ebenso wie in Sundern nicht. Überlegt werden, so die Stadt Arnsberg, müsse aber geprüft werden, ob es bei der avisierten Aufgabe der Einrichtung an der Hammerweide in Arnsberg (derzeit leben dort noch 17 Geflüchtete) bleiben könne. Hier sind aktuell 100 der „freien“ Plätze.

Die große Flüchtlingszuwanderung in den Jahren 2015 und folgende, so betont die Stadt, habe Arnsberg gut „aufgearbeitet“. Im Vorjahr waren nur noch 50 neue asylsuchende Menschen zugewiesen worden. „Die Lage hat sich nicht nur beruhigt, sondern normalisiert“, so der zuständige Fachdienst. Auch wenn viele der in Arnsberg lebenden Geflüchteten inzwischen selbstständig in der Lage seien, ihren Alltag zu meistern, gebe es weiterhin Strukturen auf die noch zurückgegriffen werden könne.

Auch in Sundern spricht Stephan Urny vom zuständigen Fachdienst von „erfolgreicher Integration“, zu der auch die dezentralen Unterbringungskonzepte in angemieteten Wohnungen beigetragen hätte. „Die Flüchtlingswelle 2015 bis 2017 ist in Sundern völlig geräuschlos und ohne populistische Parolen, Angriffe oder Übergriffe gemeistert worden“, sagt Urny.

Dennoch trifft sich das Flüchtlingsnetzwerk „Willkommen in Sundern“ auch heute noch im Abstand von rund sechs Wochen regelmäßig. „Ohne ehrenamtliche Hilfe wäre Integration in Sundern nicht so weit gediehen“, so Urny. Stolz verweist er auf erfolgreiche Vermittlung von geflüchteten Menschen in Beschäftigungsverhältnisse und auch auf den akademischen Bildungsweg. „Das Erlernen der deutschen Sprache ist die zentrale Basiskompentenz“, sagt er. Neben den Integrationskursen des Bundesamtes für Migration seien hier auch die Kooperationen u.a. mit Volkshochschulen und Familienzentren sehr wirksam. Die Teilnahme an Programmen wie der Landesinitiatve „Gemeinsam klappt’s“ und „Durchstarten in Ausbildung und Arbeit“ habe die Integrationschancen der Migranten zusätzlich verbessert.

In Sundern gibt es aktuell noch sechs Sammelunterkünfte, die zu gut 50 Prozent ausgelastet sind. Stephan Urny geht von freien Kapazitäten für 100 Personen aus.