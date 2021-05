Arnsberg/Sundern: Unser Special zum Tag der Arbeit

Arnsberg/Sundern. Geschichten zum Tag der Arbeit: Am 1. Mai dreht sich alles um Arbeit, Gewerkschaften und Zukunftsmodelle in Arnsberg und Sundern

Heute ist der Tag der Arbeit. Zum 1. Mai erzählen wir auf den lokalen Ausgabekanälen für Arnsberg und Sundern Geschichten rund um das Thema Arbeit.

Unsere Kollege Torsten Koch wirf einen Blick auf die Arbeitslosenzahlen: Wie haben sie sich entwickelt einem Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie. Zu Wort kommt auch der Geschäftsführer des Unternehmensverbandes Westfalen-Mitte, Volker Verch.

Und was ist mit unseren Gewerkschaften? Der Kollege Martin Schwarz, in unserer Redaktion ein Fachmann rund um das Thema Arbeit und Wirtschaft, spricht mit einem jungen Gewerkschaftsfunktionär und erfährt von ihm, wie die jungen Menschen die Pandemie auf dem Arbeitsmarkt erleben und welche Zukunftsperspektiven sie für sich sehen.

Redaktionsleiter Martin Haselhorst erinnert sich daran, wie er als kleiner Junge mit seinem Vater auf die Mai-Kundgebungen einer Stahlarbeiterstadt ging. Vor allem aber setzt er sich im Kommentarformat „Standpunkt“ mit seinen Ansprüchen an eine moderne Gewerkschaftsarbeit auseinander. Immer aber zollt er der Arbeit der Mitarbeitervertretungen Respekt.

Über ein zertifiziertes „Familienfreundliches Unternehmen“ berichtet Martin Haselhorst mit Blick auf das Klinikum Hochsauerland. Unsere Zeitung sprach mit den Verantwortlichen des Personalwesens darüber, was es braucht, um Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zufrieden zu machen. In einer Zeit des zunehmenden Fachkräftemangels wird das ein immer wichtiger werdender Faktor sein.

Unternehmer stehen bei Tarifverhandlungen auf der anderen Seite des Tisches gegenüber den Gewerkschaften. Unternehmer und FDP-Bundestagspolitiker Carlo Cronenberg aus Müschede erklärt, warum er Gewerkschaften dennoch als ganz wichtige Partner im deutschen Wirtschaftssystem sieht. Zugleich sagt er, was er von den Arbeitnehmervertretungen erwartet.

Und wie war die Arbeit in Arnsberg früher? Redakteur Achim Gieseke wirft einen Blick auf die historische Entwicklung des Arbeitsmarktes und die Arbeitswelt in der Regierungsstadt Arnsberg. Die Stadt hatte bedeutend mehr zu bieten als nur Beamte und Regierungsmitarbeiter. Der Status als Verwaltungsstadt brachte aber auch ganz andere Gewerke in den Vordergrund.

Moderne Arbeitswelten brauchen neue Settings für das Arbeiten. In der Stadt Sundern macht man sich auf die Suche nach Umgebungen und auch Interessenten für Co-Working-Spaces. Hier können Kompetenzen und Start ups kooperieren und sich weiter entwickeln. Sundern als wichtiger Wirtschaftsstandort im Sauerland will auch hier nicht den Anschluss verlieren. Redakteur Matthias Schäfer stellt vor, was in Sundern geplant ist.

Manchmal muss Arbeit aber gar keine Arbeit sein. Sauerlandsport-Redakteur Rainer Göbel berichtet über einen Mann, der von sich behauptet, seit zehn Jahren nicht mehr zu arbeiten. Das war der Zeitpunkt, als er aus seinem Hobby einen Beruf gemacht hat. Vorgestellt wird der Arbeitsplatz Sporthalle.

