Arnsberg/Sundern: VHS lädt zum Impfdialog ein

Arnsberg. Dr. Peter Liese, MdEP, und Dr. Christoph Hüttemann als Leiter des HSK-Impfzentrums Olsberg diskutieren im Bildungshaus Arnsberg

Die Corona-Pandemie sorgt immer noch für reichlich Gesprächsbedarf. Die Infektionszahlen steigen seit einigen Wochen wieder kontinuierlich an. Insbesondere in den jüngeren Generationen werden mittlerweile hohe Inzidenzzahlen festgestellt, nicht zuletzt, weil dieser Gruppe gegenüber bislang noch kein Impfangebot ausgesprochen worden ist. Zugleich ist festzustellen, dass viele Erwachsene das Angebot einer COVID-19-Schutzimpfung nicht wahrnehmen, obwohl mittlerweile wirksamer Impfstoff in ausreichender Menge zur Verfügung steht.

Die Gründe dafür sind sehr verschieden: Teilweise ist die Angst vor kurz- oder auch langfristigen Nebenwirkungen des Impfstoffs immer noch sehr groß, teilweise wird aber auch die Wirksamkeit bzw. der Nutzen des Impfstoffs an sich in Frage gestellt.

Diskussion über Chancen und Risiken von Impfungen

Im Rahmen eines „Impfdialogs“ lädt die VHS Arnsberg/Sundern zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung ein: Am Donnerstag, 16. September, werden Dr. Peter Liese, Mitglied des Europäischen Parlaments (MEP), und Dr. Christoph Hüttemann, Leiter des Impfzentrums Olsberg, um 19.00 im Peter-Prinz-Bildungshaus (Ehmsenstraße 7) über die Chancen und Risiken von Impfungen diskutieren.

„Wir freuen uns sehr, mit Dr. Liese und Dr. Hüttemann zwei ausgewiesene und erfahrene Experten in diesem Bereich für die Veranstaltung gewonnen zu haben“, betont Dr. Tobias Schulte, Leiter der VHS Arnsberg/Sundern. Dr. Liese verfügt als Mediziner und langjähriges Mitglied des Europäischen Parlaments über viel Erfahrung und Hintergrundwissen. Insbesondere im Blick auf die Bewältigung der Pandemie in gesamteuropäischer Perspektive kann er viele Impulse geben. Dr. Hüttemann kann als Leiter des Impfzentrums in Olsberg auf einen reichen Schatz an Erfahrungen aus den letzten Monaten blicken.

Beide Referenten haben also auf ihre Weise den direkten Kontakt zu den Menschen und ihren Einstellungen in Bezug auf die Impfentscheidung gewonnen. Diese werden sie an dem Abend in die Debatte einspeisen können.

Auch eine Online-Teilnahme ist möglich

Um möglichst vielen Interessierten die Teilnahme an der Veranstaltung zu ermöglichen, gibt es die Option, auch online (via zoom) am „Impfdialog“ teilzunehmen. Die Teilnahme ist kostenlos, gleichwohl wird um Anmeldung gebeten. Dies ist möglich über www.vhs-arnsberg-sundern.de oder unter 02931-13464 bzw. 02933-4070. Allen, die via zoom an der Veranstaltung teilnehmen, wird der Zugangslink am Tag zuvor zugesandt.

